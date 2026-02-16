בשורה לתושבי גוש עציון: הכביש החדש נפתח לתנועה

בשורה לתושבי גוש עציון וחברון: מקטע משמעותי נוסף נפתח בכביש 60, מקטע חוסאן-אלעזר, שיחד עם המקטע של חוסאן- צומת השיירות שבאזור אפרת צפון ונפתח לפני שבועיים כוללים כ-7 ק"מ ואמורים להוריד את עומס התנועה בדרך לירושלים

בשורה חשובה לתושבי גוש עציון ולציבור הנהגים באזור. נפתח לתנועה המקטע בכביש 60 שבין אלעזר לחוסאן. במסגרת העבודות שודרג הכביש והורחב לכביש דו-מסלולי בעל שני נתיבי נסיעה לכל כיוון, למעט מקטע קצר בצומת השיירות שהורחב בנתיב נוסף לכיוון דרום.

שדרוג הכביש הוא חלק ממהלך כולל לשיפור התשתית ולהתאמתה להיקפי התנועה ההולכים וגדלים בציר המרכזי. הפרויקט, המבוצע על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, באמצעות חברת מוריה, מצטרף למקטע שנפתח לפני כשבועיים בין חוסאן לצומת השיירות. שני המקטעים יחד, הכוללים כ7 ק״מ, מהווים נדבך משמעותי בשדרוג כביש 60, וצפויים להביא לשיפור ניכר בזרימת התנועה, להפחתת עומסים ולהגברת רמת הבטיחות לאורך הציר כולו.

מקטע אלעזר- חוסאן בכביש 60 צילום: ללא קרדיט

כביש 60, המשמש עורק תחבורה מרכזי ורגיש בין ירושלים, גוש עציון ואזור יהודה, עבר שדרוג מקיף שבמסגרתו הורחב מציר בעל נתיב אחד לכל כיוון לכביש מודרני הכולל שני נתיבי נסיעה לכל עבר, תשתיות בטיחות מתקדמות והתאמה להיקפי התנועה ההולכים וגדלים באזור.

בהמשך השנה הכביש יושלם

בהמשך השנה צפויה להיפתח גם תנועת המחלף באזור צומת השיירות, לרבות המעברים התת-קרקעיים, מהלך שישלים את השדרוג התחבורתי בציר ויאפשר רציפות תנועה מלאה, נוחה ובטוחה יותר. עם השלמת כלל העבודות ייהנו תושבי גוש עציון והסביבה, בהם תושבי אפרת, קריית ארבע והיישובים הסמוכים, מכביש רחב, מתקדם ובטוח יותר, המותאם לצורכי האזור כיום ובעתיד.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא״ל (במיל) מירי רגב: "פתיחת המקטע החדש בכביש 60 היא בשורה חשובה לעשרות אלפי נהגים ותושבים המשתמשים בציר מדי יום. משרד התחבורה ממשיך להשקיע בתשתיות תחבורה מתקדמות שמחזקות את הבטיחות ומקצרות את זמני הנסיעה. זהו צעד נוסף במדיניות ברורה של חיבור הפריפריה למרכז והנגשת שירותים חיוניים לכל אזרחי ישראל. נמשיך לפעול בנחישות לפיתוח תשתיות תחבורה איכותיות בכל רחבי הארץ".

מנכ״ל משרד התחבורה, משה בן זקן: "השלמת המקטע בין אלעזר לחוסאן היא תוצאה של עבודה הנדסית מורכבת ומאמץ משותף של כלל הגורמים המעורבים בפרויקט. הרחבת הכביש לדו-מסלולי מלא תתרום באופן משמעותי לבטיחות ולרמת השירות בציר. אנו גאים לקחת חלק בפרויקט לאומי חשוב זה, ופועלים להשלמת יתר המרכיבים, ובהם המחלף והמעברים התת-קרקעיים, בהתאם ללוחות הזמנים. חברת מוריה תמשיך להוביל פרויקטי תשתית משמעותיים למען הציבור".