חשיפה דרמטית: הסימן של חמאס לצאת למתקפה

חשיפה דרמטית על הלילה שקדם לטבח ה-7 באוקטובר. זה הסימן של חמאס לצאת למתקפה

עוד ועוד פרטים נחשפים על ליל ה-7 באוקטובר. שם הקוד של אנשי הזרוע הצבאית של חמאס ליציאה למתקפת 7 באוקטובר היה אימוג'ים, כך דווח היום (שני) בחדשות 12.

על פי הדיווח, בטלפונים שנתפסו ב-7 באוקטובר על הנוחבות וגם לאחר מכן ברצועה זיהו בצה"ל אימוג'ים שנעשה בהם שימוש בפעמיים הקודמות שבהן חמאס ניסה לצאת למתקפה רחבה: באפריל 23 ובספטמבר 22. בצהל הסיקו: אותו רצף של אימוג'ים היה שם הקוד לפעולה.

לפי המקורות, עם קבלת האות הגיעו המחבלים למסגדים או לנקודות איסוף, שם קיבלו תדרוך קצר. חלקם פנו למנהרות והצטיידו בציוד צבאי, ואחרים הגיעו למחסנים, לבשו מדים ואפודים והצטיידו בנשק ובאמצעי לחימה.











