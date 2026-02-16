תקיפת החיילות בבני ברק: המשטרה וצה"ל בעימות סוער

לאחר האירוע האלים אמש (ראשון) בבני ברק, בו חרדים תקפו חיילות בעיר, המשטרה והצבא בקרב גרסאות ביניהם.

במשטרה טענו הבוקר שהחיילות חילקו למספר מלש״בים בבני ברק ״פלאיירים״ לקראת גיוס. בכך מנסים למעשה במשטרה להסביר למה צה״ל היה צריך לעדכן אותם בפעילות.

בצה״ל מכחישים ומבהירים: ה״פלאייר״ המצורף בתמונה - חולק רק למלש״ב אחד - והוא המלש״ב שאליו הגיעו לביקור בית - כפי שמחלקים את המידעון הזה לכל מלש״ב שמתגייס לבסיס חוות השומר כדי לסייע בתהליך הקליטה בצה״ל.

נזכיר כי אמש בקואליציה ובאופוזיציה גינו את התקיפה וקרא למשטרה לבצע את עבודתה ולעמיד לדין את המתפרעים.