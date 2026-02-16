עוד יומיים: משרד הבריאות באזהרה חמורה

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מודיעים כי היום ב' (16.2) עדיין שורר זיהום גבוה עד גבוה מאוד בכל חלקי הארץ, זאת בשל חלקיקים נשימיים שמקורם בהסעת אבק; איכות האוויר הירודה חזויה להמשיך עד יום ד' (18.2).

זיהום האוויר הגבוה קשור ברוחות דרומיות מזרחיות הגורמות להסעת אבק מכיוון ירדן לאזורינו.

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה ממליצים לאוכלוסיות רגישות, בהם חולי לב, חולי ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהיריון, להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ. לאוכלוסייה הרגילה מומלץ לצמצם פעילות גופנית מאומצת בחוץ.

איכות האוויר הירודה חזויה להמשיך במרבית הזמן גם מחר יום ג' (17.2) וביום ד' (18.2). המשרד ימשיך לעדכן את הציבור בהתאם לצורך על פי נתוני החיזוי והנתונים הנמדדים בתחנות הניטור ברחבי הארץ.



