התרעת מזג אוויר חריגה

איגוד ערים כינרת פרסם הבוקר (ב') התרעת מזג אוויר דחופה לנופשים ולמטיילים המגיעים לחופי האגם, בעקבות רוחות עזות המנשבות באזור ומצבות סכנה ממשית לרוחצים.

אריק טל, מנהל יחידת פיקוח ואכיפה באיגוד ערים כינרת, עדכן על המצב בשטח: "בשעה זו מנשבת רוח מזרחית חזקה של מעל 40 קמ"ש בחופי הכינרת. אנו מזהירים את הנופשים מפני היסחפות לעומק האגם, ובמיוחד מפני שימוש באביזרי ציפה, שעלולים להיסחף במהירות רבה עם כיוון הרוח".

אריק טל / איגוד ערים כינרת

באיגוד מבקשים להדגיש כי מעבר לסכנת ההיסחפות, עונת הרחצה הסתיימה באופן רשמי ועל כן אין שירותי הצלה פעילים בחופים. הרחצה במצב כזה, ובפרט תחת תנאי מזג אוויר קיצוניים, מהווה סכנת חיים.

בנוסף לסכנה במים, הציבור נקרא לגלות ערנות גם על קו החוף. "הישמרו מפני ענפים נשברים וחפצים מתעופפים בעקבות הרוחות החזקות", הוסיף טל. המטיילים מתבקשים לאבטח ציוד אישי ולהתרחק מעצים בעלי ענפים יבשים שעלולים לקרוס.