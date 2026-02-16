העיתונאי הערבי חושף: "אני מפחד"

העיתונאי הערבי הבכיר חושף, כי הוא מפחד לחייו: "אני מסתובב עם גז מדמיע באוטו"

עיתונאי כאן 11 סולימאן מסוודה, התייחס למצב הפשיעה בחברה הערבית בארץ, ואמר: "כאזרח ערבי גם אני מפחד. אני מסתובב עם גז מדמיע באוטו כבר חודשים. חשבתי להוציא רישיון לאקדח כדי להגן על המשפחה שלי".



בחודש וחצי הראשונים של השנה נרשם שיא שלילי של 47 קורבנות בחברה הערבית לעומת 31 בתקופה המקבילה בשנה שעברה



מבין 47 מקרי הרצח שבוצעו מתחילת השנה, ארבעה בלבד פוענחו. בפילוח אזורי, מרבית המקרים אירעו במחוז הצפון, עם 21 חקירות רצח, ולאחר מכן במחוז החוף עם עשר חקירות.

שלוש מבין הקורבנות, היו נשים. שני המקרים האחרונים הגיעו בתום שבוע שבו נרצחו שמונה בני אדם נוספים מהחברה הערבית, בהם ופאא עוואד. ופאא, אם לשישה וסבתא ל-18, נרצחה ביריות בגיל 55 בעת שתלתה כביסה בחדר פנימי בביתה בעיר טמרה שבגליל התחתון. שני גברים בני 23 ו-36 נעצרו בחשד למעורבות ברצח.

