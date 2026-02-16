נחשף: איראן ניסתה לפגוע ביעד קריטי בדרום הארץ

אל״מ (מיל׳) ניר נוימן, מפקד יקל״ר ראשל״צ בפיקוד העורף ומנהל מערך הכיבוי של חברת החשמל, התראיין ב'מעריב' התייחס לאיומים לקראת מלחמה אפשרית עם איראן, ודיבר על הפגיעות במלחמת 'עם כלביא'.

תחילה הוא אמר: "אני אומר שקודם כל מבחינת המיגון אנחנו מוכנים. אנחנו מתורגלים לתת את המענה אם יקרה אירוע. בסוף, כל אזרח שיודע לאן להגיע במרחב המוגן ובהתראה מספקת – זה ייתן את המענה, גם מול האיומים הכי קשים שיגיעו אלינו.

סטטיסטית, חד משמעית, מי שהיה במרחבים מוגנים ניצל. אם אני אתייחס לחברת החשמל, אנחנו בפרויקט מיגון נרחב מאוד גם של כל תחנות הכוח. אין ספק שאם תהיה מלחמה חלילה, או אירוע משמעותי, קיים איום על מתקנים אסטרטגיים ועל מרכזי אוכלוסייה, שלא דומה למה שהכרנו במלחמות העבר. לכן המוכנות שלנו היא גבוהה".

הוא נשאל האם היו ניסיונות מצד איראן לפגוע במתקנים של חברת החשמל, ובראיון למעריב השיב: "אין ספק שמתקני תשתית, כמו תחנות הכוח, הם יעד של האויבים שלנו - וגם יעד הגנה עבורנו. ניסיונות כאלה ואחרים, ככל שהיו, סוכלו. יצא לנו בעיקר לטפל בשברי יירוט כאלה ואחרים, ללא פגיעות מהותיות".

איפה זה קרה? הוא נשאל והשיב: "בעיקר בדרום".

עוד הוא נשאל מה היה הנשק במקרה שהיתה פגיעה, והשיב:"גם אם זה היה פוגע, יש לנו בכל התחנות שרידות כזו ויכולת מבחינת הייצור וההשנאה, שלא תגרום להפסקת האספקה".





