טרגדיה: בזמן צילום הסדרה - מפיקת 'טהרן' הלכה לעולמה

מפיקת הסדרה 'טהרן' דנה עדן הלכה לעולמה בגיל 52. עדן נמצאה ללא רוח חיים בחדר המלון שלה באתונה אתמול (ראשון), במהלך צילומי הסדרה, ומותה דווח בערוצי החדשות המקומיים ביוון.





עדן הייתה חתומה על הפקתן של סדרות טלוויזיה רבות, כשהבולטת בהן היא "טהרן", שהפיקה יחד עם שותפתה שולה שפיגל, ושנחשבת לאחת מהסדרות המצליחות ביותר בטלוויזיה הישראלית. השתיים אף הובילו עסקת ענק של מיליוני דולרים עם ענקית התוכן אפל TV פלוס.

לפני הדיווחים שהופיעו בכמה אתרי חדשות יווניים, עדן אותרה אתמול כשהיא ללא רוח חיים, בחדר המלון באתונה שבו השתכנה מאז תחילת חודש פברואר השנה. נסיבות המקרה טרם התבררו דיין, אך לפי הדיווחים ביוון - חוקרי המשטרה המקומית פתחו בחקירה כדי לקבוע במדויק את סיבת המוות של האישה. פתולוג הוזמן לזירה, ובמקביל החלו החוקרים לאסוף ראיות מהחדר, עדויות מעובדי המלון, וחומרים ממצלמות האבטחה במקום.