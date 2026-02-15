הכפתור החדש של ג'ימייל שיעשה לכם "ביעור חמץ" בתיבת המייל

בהלה בג'ימייל: אלו הודעות הזבל שהלחיצו את הגולשים צילום: מה הוביל לשליחת הודעות הזבל בג'ימייל? (צילום: שאטרסטוק)

נחנקים מעשרות הודעות פרסומיות שסותמות לכם את התיבה? ג'ימייל מציגה את הכלי שישנה לכם את סדר היום וינקה את כל הבלגן שהצטבר בדואר

גוגל משיקה בימים אלו כלי מהפכני בשם "ניהול מינויים" (Manage Subscriptions). במקום לחפש את הקישור הקטן בתחתית כל מייל, תוכלו לראות את כל המפרסמים במקום אחד ולהסיר את עצמכם בלחיצה. כך תשתמשו בזה נכון.

כמעט לכל אחד מאיתנו זה קורה: אנחנו נרשמים לאיזה אתר כדי לבצע רכישה חד-פעמית, ומאותו רגע תיבת המייל שלנו הופכת ל"לוח מודעות" בלתי נגמר. ניוזלטרים, מבצעים, עדכונים והצעות "שאסור לפספס" ממלאים את התיבה הראשית, וגם אם אנחנו מנסים לעשות סדר – הכמות פשוט מכריעה אותנו.

כעת, אחרי תקופת המתנה ארוכה, גוגל מביאה לישראל את אחד הפיצ'רים המבוקשים ביותר בשנים האחרונות: מרכז שליטה מאוחד לניהול כל רשימות התפוצה שלכם.

איך זה עובד?

הכלי החדש, שנקרא "ניהול מינויים" (Manage Subscriptions), לא סתם מציג רשימה של שולחים. הוא משתמש במערכות חכמות שמזהות אילו מיילים הם "דיוור המוני" (כאלו שכוללים אפשרות הסרה טכנית).

החידוש הגדול הוא השקיפות: המערכת מדרגת את השולחים לפי תדירות השליחה שלהם בשבועות האחרונים. אם יש מותג שמפציץ אתכם ביותר מ-20 הודעות בחודש, אתם תראו אותו בראש הרשימה עם כפתור "ביטול רישום" (Unsubscribe) בולט לצדו.



כך תמצאו את הכפתור החדש:

במחשב האישי:

* היכנסו לחשבון הג'ימייל שלכם.

* בתפריט הצדדי (היכן שנמצאים ה"דואר נכנס", "ספאם" וכו'), לחצו על "עוד" (More).

* חפשו את האופציה החדשה "ניהול המינויים".

* כעת ייפתח לכם לוח בקרה מסודר עם כל רשימות התפוצה הפעילות שלכם.

באפליקציה (אנדרואיד ואייפון):

* לחצו על תפריט "שלושת הפסים" בפינה העליונה.

* גללו מטה עד שתראו את האפשרות "ניהול המינויים".

* ניתן לבטל הרשמה על ידי לחיצה על סמל המעטפה עם סימן ה"עצור".

האותיות הקטנות: מה שחשוב לדעת

לפני שאתם יוצאים למסע ניקיון, הנה כמה פרטים טכניים שחשוב להכיר:

* זה לא קורה ברגע: לפי תקנות הדיוור (וההסברים של גוגל), למפרסם יכולים לקחת מספר ימים (עד 10 ימים בדרך כלל) לעדכן את המערכות שלו. אל תיבהלו אם תקבלו עוד מייל אחד או שניים אחרי שלחצתם.

* מה קורה למיילים הישנים? ביטול הרישום עוצר רק את ההודעות הבאות. הוא לא מוחק את מאות המיילים שכבר הצטברו לכם בתיבה. כדי לנקות אותם, תצטרכו לבצע מחיקה ידנית או להשתמש בחיפוש לפי שם השולח.

* לא הכל מופיע שם: הכלי מזהה שולחים שמשתמשים בקידודי "הסרה" רשמיים. אם אתם רשומים לרשימת תפוצה "פיראטית" או פחות מוסדרת, ייתכן שהיא לא תופיע בלוח הבקרה ותצטרכו להמשיך לחסום אותה ידנית.

* הודעות עתידיות: במידה והשולח ימשיך לשלוח לכם מיילים למרות שביטלתם את הרישום דרך הכלי של גוגל, ג'ימייל תעביר אותם אוטומטית לתיקיית הספאם כדי שלא יפריעו לכם.

בשורה התחתונה

בין אם זה בשביל הריכוז בעבודה, או פשוט בשביל "יישוב הדעת" בתוך עומס המידע של הדור שלנו – מדובר בכלי שחוסך זמן יקר. אז רגע לפני שאתם ממשיכים לסדר היום, כנסו לתיבה ותראו אם גם לכם כבר הגיע הכפתור שיעשה לכם סדר בבית הדיגיטלי.