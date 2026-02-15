עימות סוער באולפן:"אתה לא רב, אתה גוי"; "אתה חילוני עם כיפה"

הרוחות התלהטו סביב סוגיית הגיוס כאשר הרב בועז נקי תקף את יגאל גואטה על סגנון חייו, וזה לא נשאר חייב: "אני יותר דתי ממך

עימות חריף נרשם הערב (א') באולפןכאן 11, כאשר הדיון על גיוס בני הישיבות והמתח בין המגזרים גלש במהירות לפסים אישיים וצעקות רמות בין הרב בועז נקי, נציג "הפלג הירושלמי", לבין איש התקשורת וחבר הכנסת לשעבר יגאל גואטה.

כאן 11

הסערה החלה כאשר הרב נקי תקף את גואטה על חזותו ועל עבודתו בתקשורת: "אתה חילוני מזמן עם כיפה", הטיח בו נקי, "יש לך חמש טלוויזיות בבית, הוא נמצא בטלוויזיה!".

גואטה, שנודע בסגנונו הישיר, לא נותר חייב והשיב במתקפה חזיתית: "אני יותר דתי ממך, גוי גמור!", צעק לעבר הרב נקי. גואטה הוסיף ותהה על הצביעות, לשיטתו, בביקורת של נציג הפלג: "איפה אתה נמצא עכשיו? אתה לא נמצא בטלוויזיה?".