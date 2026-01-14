השופט קיבל את בקשת עורכי דינו של יונתן אוריך לקבל את חומרי הווידאו הגולמיים מהראיון שקיים עמרי אסנהיים עם אלי פלדשטיין. תאגיד השידור הישראלי מתרעמים על ההחלטה: "התאגיד מתנגד בתוקף למסירת חומרי גלם מכל סוג שהוא ויפעל בדרכים משפטיות"

הבוקר (רביעי) השופט מזרחי קיבל את הבקשה ונתן צו לתפוס את חומרי הגלם של הראיון של פלדשטיין עם אסנהיים בכאן 11.

עורכי דינו של יונתן אוריך, יועצו הבכיר לשעבר של ראש הממשלה, עמית חדד ונועה מילשטיין, פנו לבית המשפט בבקשה לקבל את חומרי הווידאו הגולמיים מריאיון שקיים העיתונאי עמרי אסנהיים עם אלי פלדשטיין, עד מרכזי בפרשות בהן נקשר שמו של אוריך.

כעת בכאן 11 תוקפים את ההחלטה של השופט. בהודעה שהוציא תאגיד השידור הישראלי נכתב: "דרישת חומרי גלם מעיתונאיים היא פגיעה בבסיס העיתונות החוקרת – פגיעה בחיסיון עיתונאי, פגיעה במקורות עיתונאיים ופגיעה בפרטיות. תאגיד השידור הישראלי התנגד בעבר ומתנגד גם עתה בתוקף למסירת חומרי גלם מכל סוג שהוא, ויפעל בדרכים משפטיות, כפי שגופים עיתונאיים נלחמו בעבר נגד דרישה זו – בבית המשפט".

נזכיר כי עורכי הדין טענו כי השידור הערוך אינו משקף את התמונה המלאה וכי החומרים הגולמיים מהווים גרסה נוספת בעלת פוטנציאל ראייתי משמעותי, הכוללת רצף, שאלות, היסוסים, הסתייגויות ותיקונים שעשויים להימחק בעריכה. בנוסף השופט מזרחי הקשה על המשטרה בנוגע לתנאים המגבילים שהם דרשו שיחולו על דובר ראש הממשלה נתניהו, עומר מנצור.