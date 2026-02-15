הרכש החדש של קשת: בר רפאלי מצטרפת ל"הזמר במסכה"

המעבר הדרמטי של השנה בטלוויזיה: הדוגמנית המצליחה בר רפאלי עוזבת את המתחרים ומצטרפת רשמית לקשת 12. התחנה הראשונה? פאנל המומחים של הלהיט "הזמר במסכה"

עולם הבידור המקומי רועש: בר רפאלי, הדוגמנית הישראלית המצליחה ביותר בעולם, חותמת על חוזה חדש ומצטרפת לנבחרת של קשת 12. כך מתפרסם הערב (ראשון). רפאלי, שהייתה מזוהה בשנים האחרונות עם הפורמטים הגדולים של רשת 13, חוצה את הקווים ותהפוך לאחד הפנים המרכזיות של הערוץ.

הפרויקט הראשון של רפאלי בביתה החדש יהיה העונה החדשה של "הזמר במסכה". היא תתפוס את מקומה בפאנל המומחים המוכר, לצדם של אופירה אסייג, צדי צרפתי ושחר חסון. יחד עם המנחה עידו רוזנבלום, רפאלי תנסה לנחש מי הם המפורסמים שמסתתרים מתחת לתחפושות המושקעות.

ההצטרפות של רפאלי לקשת 12 היא לא רק לטובת פרויקט נקודתי. לפי הדיווחים, הדוגמנית צפויה לקחת חלק בפרויקטים נוספים של הערוץ שיפורסמו בהמשך, מה שמעיד על שיתוף פעולה אסטרטגי ארוך טווח.

העונה החדשה של "הזמר במסכה", בהפקת "גיל הפקות", צפויה לעלות לשידור בהמשך השנה. נראה שהשילוב בין הניסיון הבינלאומי של רפאלי לבין הדינמיקה המוכרת של הפאנל הולך לספק לא מעט רגעי טלוויזיה מסקרנים.