היום לפני עשור: הלילה שבו טיילור סוויפט עשתה היסטוריה

אביה של טיילור סוויפט נחקר בגין תקיפה של צלם

אביה של טיילור סוויפט נחקר בגין תקיפה של צלם צילום: (סרוגים | Kathy Hutchins )

האישה הראשונה שזכתה פעמיים בפרס היוקרתי ביותר: חזרה ללילה שבו טיילור סוויפט שינתה את חוקי המשחק. על הניצחון הסוחף של 1989, הדומיננטיות של קנדריק לאמאר עם 5 פרסים, וההופעה של אדל שכולם מדברים עליה עד היום

ב-15 בפברואר 2016, עולם המוזיקה עצר את נשימתו כאשר טיילור סוויפט עלתה לבמת טקס הגראמי ה-58 כדי לאסוף את הפרס היוקרתי מכולם. עם זכייתה בפרס "אלבום השנה" עבור יצירת הפופ המופתית שלה, 1989, רשמה סוויפט הישג היסטורי חסר תקדים: היא הפכה לאישה הראשונה בתולדות התעשייה שזוכה בפרס הנחשק הזה פעמיים.

הערב ההוא בלוס אנג'לס לא היה רק חגיגה של סוויפט, אלא מפגן כוח של הכישרונות הגדולים ביותר בדורנו:

קנדריק לאמאר: הראפר שלט בערב ביד רמה עם חמש זכיות וסיפק הופעה עוצמתית ומעוררת מחשבה שנחשבת עד היום לאחת הגדולות בתולדות הטקס.

ליידי גאגא: הדהימה את הקהל במחווה וירטואוזית, צבעונית וטכנולוגית לזכרו של האייקון דיוויד בואי.

אדל: סיפקה רגע אנושי וחשוף כאשר ביצעה את השיר "All I Ask". הופעתה זכורה בקרב המעריצים בעיקר בשל תקלות הסאונד המביכות שליוו אותה על הבמה.

הזכייה של טיילור סוויפט באותו לילה הייתה הרבה מעבר לפסלון מוזהב; היא סימנה את המעבר הסופי והמוחלט שלה מעולם הקאנטרי אל לב המיינסטרים של הפופ העולמי, וקיבעה את מעמדה כאחת הכותבות והמבצעות המשפיעות והחזקות ביותר של המאה ה-21. כיום סוויפט נחשבת לאחת הזמרות הכי מצליחות בעולם, וגם בישראל לא מפסיקים להשמיע להיטים של כוכבת הפופ הענקית של דורנו.

לפני עשור היא עשתה היסטוריה כשהייתה האישה הראשונה לזכות פעמיים בפרס "אלבום השנה", ולפי כל התחזיות של מומחי המוזיקה, היא תמשיך לשבור שיאים גם בעתיד.