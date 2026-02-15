הסערה הבאה? אייל ברקוביץ' בהתבטאות חריגה

השדרן אייל ברקוביץ' התייחס היום (ראשון) לניסיון חסימת רכבו על ידי פעיל המחאה מרדכי דוד, ואמר: "אם הוא קופץ לי לכביש אני ממשיך לנסוע".

בתוכנית "מוריה וברקו" ב"רשת 13", התייחס היום ברקוביץ' לתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות, בו נראה דוד מנסה לחסום אותו תוך כדי שהוא קורא לו פחדן.

ברקוביץ' הגיב לדברים בשידור חי ואמר: "הוא עכשיו צריך ללכת לעשות ברכת הגומל. באמת. הוא כמעט נדרס. הוא היה אמור להידרס". המגיש הבהיר כי זיהה את הפעיל במהלך האירוע, וכשנשאל מה יקרה במפגש עתידי דומה, הצהיר: "אם הוא עומד על הכביש, קופץ לכביש - אני ממשיך. אני ממשיך לנסוע. תחשבי, מישהו פתאום מהשיחים קופץ לך לכביש, אני ממשיך לנסוע. הוא רוצה להידרס? שיידרס".