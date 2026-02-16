עמית סגל מגיב לטרגדיה: "הלם גדול"

פרשן חדשות 12 עמית סגל, מגיב לטרגדיה ואומר: "זה הלם גדול"

עמית סגל התייחס היום (שני) למותה של דנה עדן, המפיקה של הסדרה ״טהרן״ שהלכה לעולמה באתונה במהלך צילומי העונה החדשה באתונה בגיל 52. בלבד.

בדבריו הוא הגיב: "הלם גדול למי שהכירו אותה ואת כשרונה. יהי זכרה ברוך".

לפני הדיווחים שהופיעו בכמה אתרי חדשות יווניים, עדן אותרה אתמול כשהיא ללא רוח חיים, בחדר המלון באתונה שבו השתכנה מאז תחילת חודש פברואר השנה.

נסיבות המקרה טרם התבררו דיין, אך לפי הדיווחים ביוון - חוקרי המשטרה המקומית פתחו בחקירה כדי לקבוע במדויק את סיבת המוות של האישה. פתולוג הוזמן לזירה, ובמקביל החלו החוקרים לאסוף ראיות מהחדר, עדויות מעובדי המלון, וחומרים ממצלמות האבטחה במקום.

