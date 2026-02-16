אירוע חריג במשרד ראש הממשלה; כוחות משטרה הוזעקו למקום

כוחות ביטחון ומשטרה הוזעקו לפני זמן קצר (ב') למשרד ראש הממשלה בירושלים, בעקבות קבלת מעטפה חשודה במקום. על פי דיווח ב"מעריב", הדיווח הועבר באופן מיידי למשטרת ישראל, שהזניקה ללשכה ניידת של המעבדה לזיהוי פלילי (מז"פ) יחד עם חוקרים, וכן מעבדת חבלה הכוללת חבלנים מומחים.

כוחות הביטחון פועלים כעת בזירה כדי לבדוק את תכולת המעטפה ולוודא שאינה מכילה חומרים מסוכנים או אמצעי חבלה. המשרד פועל תחת נהלי אבטחה מחמירים, וכל פריט דואר חשוד מטופל בזהירות מרבית על מנת למנוע פגיעה בעובדי המקום.

מאגף ביטחון וחירום במשרד רה"מ נמסר בתגובה: "התקבלה מעטפה עם סימנים מחשידים שעלו בבדיקה. היא טופלה על פי הנוהל. הטיפול הסתיים. לא נשקפה סכנה למי מהעובדים".

פעם שלישית בשנה האחרונה

אין זו הפעם הראשונה שאירוע מסוג זה מתרחש במשרד ראש הממשלה בתקופה האחרונה. רק לפני כלושה חודשים, בנובמבר 2025, אותרה מעטפה חשודה בלשכה, מה שהוביל להזנקת חבלנים ופרמדיקים למקום. בתום בדיקה קפדנית, נשלל החשד שמדובר בחומר מסוכן.

אירוע דומה נרשם גם באפריל 2025, כאשר מעטפה חשודה נוספת עוררה בהלה במשרד. גם במקרה ההוא, הבדיקות העלו כי לא מדובר באיום ממשי. בדרג הביטחוני בוחנים כעת האם יש קשר בין המקרים השונים והאם מדובר בניסיונות הטרדה חוזרים ונשנים כלפי לשכת ראש הממשלה.