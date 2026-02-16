ירי נוסף: שני נרצחים באום אל פאחם, הרקע ככל הנראה פלילי

הפשיעה בחברה הערבית: שני בני אדם נרצחו הבוקר (שני) באירוע ירי שהתרחש באום אל פאחם. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום דיווחו כי מצאו שני גברים כבני 25 ללא סימני חיים עם פציעות חודרות, כשאחד מהם נלכד ברכב שהתהפך. לאחר בדיקות רפואיות, הצוותים קבעו את מותם.

פרמדיק מד"א סוהיב מחאג'נה סיפר כי "כשהגענו למקום ראינו 2 פצועים מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום".



מהמשטרה נמסר כי כוחות בדרכם למקום, והרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. עוד נאמר כי שוטרי מרחב מנשה נמצאים בזירה, פתחו בחקירה לצד פריסת מחסומים באיזור.

מתחילת השנה (47 ימים) נרצחו 50 בני אדם בחברה הערבית על רקע פלילי. בשבת האחרונה נרשמו שני נרצחים נוספים במגזר הערבי, בהם גבר בן 19 שנורה למוות בנצרת, וגבר נוסף שנורה בכביש 40 סמוך לנאות חובב בצפון הנגב.