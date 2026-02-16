סער נגד בכירת האו"ם: "היא אנטישמית, צריך לעשות דה לגיטימציה"

שר החוץ גדעון סער תקף בחריפות את דווחית האו"ם פרנצ'סקה אלבנזה: "היא אנטישמית. צריך לעשות דה לגיטימציה לאנטישמים שעושים דה לגיטימציה למדינה היהודית"

שר החוץ גדעון סער השתתף היום (שני) בוועידת הנשיאים, ארגון הגג של הארגונים היהודיים בארה״ב, בירושלים. בדבריו התייחס לפרנצ'סקה אלבנזה, ״הדווחית המיוחדת מטעם האו"ם לשטחים הפלסטיניים הכבושים״ - ותקף בחריפות את ההתבטאות שלה משבוע שעבר, בה אמרה כי "לאנושות יש כעת אויב משותף" כשהיא התייחסה למדינת ישראל.

"בסוף השבוע האחרון לפחות חמישה שרי חוץ אירופאים מתחו ביקורת חריפה על אלבנזה וקראו לה להתפטר. היא אנטישמית" אמר סער. "באופן מיידי - מהרשות הפלסטינית ועד חמאס וגם בליבת השמאל האנטישמי, קפצו להגן עליה. המניעים שלהם ברורים".

"אני מאמין שאנחנו חייבים להיות בהתקפה ולא בהגנה" הוסיף והדגיש. "צריך לעשות דה לגיטימציה למי שעושים לנו דה לגיטימציה".