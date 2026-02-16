נתניהו תוקף את ליברמן: "זייף תמונה ב-AI"

נתניהו תוקף את ליברמן: "פרסם תמונה מפוברקת ושיקרית ב-AI נתניהו מחזיק ידיים עם מנסור עבאס, אתה ישבת עם מנסור עבאס בקדנציה הקודמת!"

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף היום (שני) את יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן: "פרסם תמונה מפוברקת ושיקרית ב-AI של רה"מ נתניהו מחזיק ידיים עם מנסור עבאס, הנה תמונה אמיתית ולא ערוכה שלך עם מנסור עבאס". הדברים המלאים: "ליברמן פרסם תמונה מפוברקת ושיקרית ב-AI של ראש הממשלה נתניהו מחזיק ידיים עם מנסור עבאס. אז אביגדור, הנה תמונה אמיתית ולא ערוכה שלך עם מנסור עבאס". ליברמן ומנסור עבאס בממשלת השינויצילום: אבשלום ששוני /פלאש 90 ליברמן ומנסור עבאס בממשלת השינויצילום: אבשלום ששוני /פלאש 90

"אתה ישבת עם מנסור עבאס בקדנציה הקודמת! אתה כשר אוצר העברת מיליארדי שקלים לאחים המוסלמים בלי פיקוח! וגם בבחירות הקרובות לך ולבנט לא תהיה קואליציה בלי מנסור עבאס, אחמד טיבי ואיימן עודה!".