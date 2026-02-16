ספיישל יום המשפחה: כוכבת הילדים אביה לא משאירה את השכנה לבד

יום המשפחה בסרוגים. כוכבת הילדים אביה הרנוי מזמינה אתכם לפרק מיוחד, מרגש וחינוכי שמלמד איך צריך להיות רגישים ולבדוק מי מהשכנים נשאר לבד בלי משפחה. צפו

תכנית יום המשפחה של יה-יה אביה – יוצאת לדרך! כל הילדים מוזמנים להצטרף למשדר מיוחד, לכבוד יום המשפחה.

אביה ודניאל לומדים כמה חשובה זו משפחה, ואז הם מגלים כי השכנה שלהם גברת יחנלוביץ' היא בודדה. זה פרק שמלמד איך צריך להסתכל ימינה ושמאלה ולראות מי בודד ולמי אפשר לעזור.

בשכונה של אביה - יום המשפחה

אולפן סרוגים

ערוץ הילדים של סרוגים עם סדרה חדשה – "בשכונה של אביה". בכל פרק נצא למסע מצחיק, מרגש וערכי – לקראת החגים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות ועוד. הפקה צבעונית, מלאה תוכן איכותי עם ערכים שמתאימים בדיוק לילדים בגילאי 3 עד 9. מחכים לכם שירים, סיפורים, משימות, הפתעות והמון שמחה – כמו שרק הילדים יודעים לקבל.

שחקנים: אביה הרנוי; אפרת שטרן ו שלומי לניאדו

בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט. עריכה: דוד והבה.

עיצוב : יולה ינקלביץ.