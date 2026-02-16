קצין בכיר לסרוגים: מגיעים השנה טוב יותר לרמדאן

יממה לפני פתיחת חודש רמדאן, הראשון אחרי שנתיים של מלחמה. בצה"ל אומרים כי האחיזה בשטח טובה יותר אבל חוששים עדיין מהמפגע הבודד שיכול לצוץ

יממה לפני תחילת חודש רמדאן מנסים בצה"ל להבין כיצד יראה החודש הקרוב שבדרך כלל הוא מתאפיין בפיגועים.

נתחיל בבשורה הטובה.

בצה"ל אומרים שזווית הכניסה השנה לחודש הרמדאן חיובית. יתרה מכך, השנה אנחנו אחרי שנתיים מלחמה ובתוך הפסקת אש ולכן המציאות אחרת.

אבל יש גם צד שני בבשורה הפחות טובה שבכל רגע נתון יכול לצוץ המחבל הבודד או יופעלו תאים רדומים ועליהם הם נערכים.

זאת ועוד. כדי להגביר נוכחות בשטח הוכנסו עוד כוחות מיחידות מובחרות ונעשו מאות מבצעים.

דובר צהל

מה לגבי האסירים החדשים שהגיעו ליו"ש?

בצה"ל מדגישים שהם במעקב אחרי כל המשוחררים מ'כנפי דרור' הן פיסית והן תודעתית וכרגע לא נראה שהם פעילים.

בכלל, צה"ל עשה בשנה האחרונה מגוון פעולות עיצוביות בשטח הן מול מסיתים והן מול תשתיות לבוא בצורה הנכונה ביותר לתקופה כולל הקמת שתי חטיבות דוד ו-10 גדודים וזו רק חלק מהעשייה.

לוחם בתוך בית של מבוקש ביוצילום: דובר צה לוחם בתוך בית של מבוקש ביוצילום: דובר צה

בצה"ל אומרים שלרשות יש כל כך הרבה אתגרים שהם לא היו רוצים לפתוח במלחמה גם ביו"ש ואפילו מגלים שהרשות לא הופתעה מהחלטות הממשלה האחרונות לגבי יו"ש ואפילו ציפתה להם.

ולסיכום אומר גורם בכיר "השקט הוא דבר מתעתע אבל למדנו כבר מהעבר שצריכים להיות מוכנים וזאת אנו עושים".