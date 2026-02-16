יממה אחרי בני ברק: חרדים חוסמים את ירושלים ובית שמש

יממה אחרי ההתפרעויות בבני ברק, עשרות חרדים חסמו את הכניסה לבית שמש ואת הכניסה לירושלים. המשטרה פינתה אותם בכוח

יממה אחרי ההתפרעות בבני ברק, עשרות מפגינים חרדים חוסמים כעת את הכניסה לירושלים ואת כביש 38 סמוך לבית שמש.

הרקע להפגנה הוא ככל הנראה חוק הגיוס. המפגינים משתייכים לפלגים הקיצוניים במגזר החרדי, אלה ששוללים כל אפשרות לגיוס של הציבור החרדי לצה"ל.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב, פועלים במחאות המתקיימות בכביש 38 ובכניסה לעיר ירושלים.

ב-2 המוקדים ישנם חסימות צירים ע״י מפרי סדר, שמשבשים את התנועה וחוסמים את הרכבים בגופם. השוטרים פועלים לפתיחת הצירים ופיזור מפרי הסדר".

נזכיר כי אתמול גינו ראשי הציבור של החרדים את ההתפרעויות בבני ברק. ולאחר מכן הורה מנהיג הזרם הליטאי, הרב לנדו במכתב לתלמידים שאין להגיע לאזורי ההפגנה.