גנץ: "תם עידן בן גביר, הקיצוניים גברו על המדינה"

יו"ר כחול לבן בני גנץ תקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ואת המשטרה: "אתמול בבני ברק - הקיצוניים גברו על המדינה. אין משטרה ברחובות. אין מדינה ואין משילות, ואין בעל הבית"

יו"ר כחול לבן בני גנץ התייחס היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה למהומות החרדים בבני ברק וברחבי הארץ, כשבדבריו תקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וטען כי "אין מדינה ואין משילות, ואין בעל הבית".

"אתמול בבני ברק - הקיצוניים גברו על המדינה. אין משטרה ברחובות" טען. "מפקד המחוז שואל למה לא מתאמים איתו כניסה של חיילות לרחוב? ,חס וחלילה שבני ברק תהפוך לשטח A. השתגענו? מי פה בעל הבית?".

"כשהמדינה לא נכנסת לבתי הספר, כשהמדינה מעלימה עין מכסף שחור שעובר במזומן, כשהמדינה לא מפקחת על הילדים הקטנים שלנו, כשהמדינה לא מגייסת מדי שנה מעל 10,000 צעירים שכשירים כשצה"ל נמצא באמצע מלחמה בשבע זירות. אין מדינה ואין משילות, ואין בעל הבית. בעל הבית השתגע!" הוסיף.

עוד הזכיר כי "הבוקר באום אל פאחם שניים נורו למוות על הכביש. 50 נרצחים בחברה הערבית בחודש וחצי. אין דין ואין דיין. אחרי שנשבר שיא הרציחות בחברה הערבית בשנה שעברה – אף אחד לא נתן את הדין. המשטרה לא קיבלה אמצעים בשיתוף פעולה של השב"כ. המפכ"ל לא נתן דין וחשבון. גם ראש מערך החקירות שלא מפוענחות לא נתן דין וחשבון. והשר הכושל בתולדות המדינה מקבל חסינות מראש הממשלה בגלל שנתנו לו את המפתחות".

"אני בטוח שתכף יגיע הרמדאן ובן גביר יעלה כמו טווס להר הבית. אבל משילות זה לא פרובוקציות בשקל. משילות - זה לדאוג שראש עיריית באר שבע, רוביק, לא יספר לי שילדות לא יוצאות בערב מהבתים בתוך השכונה" המשיך ותקף. "משילות - זה שרופאים בטמרה יוכלו לחזור ממשמרת לילה ולא ישנו בבית החולים. משילות - זה שעריקים יקבלו דפיקה על הדלת בבית – ולא להפוך ערים חרדיות לערי מקלט".

"אחרי שלוש שנים של ממשלה קיצונית, יש אדם אחד בישראל שמרגיש שיש פה בעל הבית?" שאל בסיכום. "אנחנו לא ניתן לזה להמשיך. אחרי הבחירות הבאות תקום פה ממשלה שלא מפחדת לקיים נטיעות בנגב, ולא מפחדת להכניס משטרה לבני ברק. שלא מורתעת בטמרה ולא נרתעת מלגייס את אחינו החרדים לצבא ואת האזרחים הערבים לשירות לאומי בקהילה. ממשלה שתיתן גב לצה"ל, למשרתים, ולתושבי הנגב והגליל.

"לפני רק לא ביבי ורק ביבי – זו המשימה. להוריד את הקיצוניים מההגה, להחזיר את הביטחון והמשילות" סיים גנץ. "תם עידן בן גביר. תם עידן הקיצוניים - אנחנו נוריד את הקיצוניים מההגה".