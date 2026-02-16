ליברמן מתרץ: כך אפשר להשתמש ב-AI

שאלנו את חבר הכנסת אביגדור ליברמן האם זה לא מסוכן השימוש בתמונות בבינה מלאכתותית. כך הוא השיב

שאלנו היום (שני) במהלך ישיבות הסיעה את חבר הכנסת אביגדור ליברמן מה דעתו על השימוש בבינה מלאכותית.

בדבריו הוא אמר: "אנחנו הוספנו תווית של AI מתחת לתמונות שיוצרו בבינה מלאכותית ולכן זה בסדר".

צילום: נחום פרי/סרוגים



