מבזקים
סרוגים

ליברמן מתרץ: כך אפשר להשתמש ב-AI

שאלנו את חבר הכנסת אביגדור ליברמן האם זה לא מסוכן השימוש בתמונות בבינה מלאכתותית. כך הוא השיב

כ"ט שבט התשפ"ו
ליברמן מתרץ: כך אפשר להשתמש ב-AI
ליברמן צילום: יונתן זינדל/לאש90

שאלנו היום (שני) במהלך ישיבות הסיעה את חבר הכנסת אביגדור ליברמן מה דעתו על השימוש בבינה מלאכותית.

בדבריו הוא אמר: "אנחנו הוספנו תווית של AI מתחת לתמונות שיוצרו בבינה מלאכותית ולכן זה בסדר".

צילום: נחום פרי/סרוגים


בינה מלאכותית אביגדור ליברמן בחירות