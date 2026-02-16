מהילד המוזר בעפולה לכותב שירים: המופע החדש של נועם חורב

כשנעם חורב, יוצר של שירים רבים וטובים, עולה על הבמה במופע החדש שלו המשלב קטעים מוזיקליים ייחודיים ונדירים, הוא מתחיל לספר את סיפורו האישי כילד ונער שגדל בעפולה. שם כולם כינו אותו 'הילד המוזר', 'הילד המופרע', הילד ללא יכולת כישרונית כלשהי. והנה, בגיל 17, כאשר הוא מקבל רישיון לרכב, הוא נוסע בפעם הראשונה לבדו, מסתובב סביב העיר ומאזין לשירים של רמי קליינשטיין, ריטה ואחרים.

הסיפור האישי וההשראה

הוא מרגיש, כך הוא מספר, שהוא משתוקק להם – לשירים. ואז הוא מתחיל לשרבט ולכתוב שירים ולכתוב בלדות עם סיפורים, מסרים אישיים ועוד.

מופע נועם חורב צילום: קובי פינקלר, סרוגים

במהלך המופע נעם גם מספר את הסיפורים מאחורי השירים כמו "מתנות קטנות", מספר פרטים על העבודה עם האומנים הגדולים, משתף את הקהל ובהם בני משפחתו בתהליך כתיבת השירים והוצאתם לאור וגם משתף לראשונה את העובדה שהביא לעולם בת דרך פונדקאית.

הייחוד במופע

ייחודו של המופע החדש הוא בכך שהוא משלב בהם שלושה זמרים נגנים ומשלב את עצמו בקריאת קטעים מספריו והם מנגנים. האירוע מרתק, שובה לב ומביא את הטוב ואת הטוב שיש בסיפורים שיצר וכתב.

סיבוב ההופעות החדש

עכשיו יוצא נעם לסיבוב הופעות חדש עם קטעים מספריו האהובים, עיבודים חדשים לשירים שכתב לרבים כמו משה פרץ, עדן בן זקן, עומר אדם, עידן רייכל ועוד, כשבין השירים גם אישה חרסינה, שאריות מעצמי, ניפגש בחלומות ועוד. מרגש, מהנה ונותן טעם של עוד.