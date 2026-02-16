״חיי לאחרונה עשו יותר מדי רעש מיותר": אושר כהן מגיב

אחרי סערות תקשורתיות סביבו, הזמר אושר כהן מגיב לנושא ומשחרר מיני-אלבום. "חיי לאחרונה עשו יותר מדי רעש מיותר, כשכל הרעש שאני רוצה שייצא ממני זה רק מילים ומנגינות"

בזמן האחרון מצא עצמו הזמר אושר כהן במרכזן של שתי סערות תקשורתיות בולטות: האחת, מעצרו הקצר בחשד להחזקת סמים, שהסתיים בשחרורו ללא תנאים תוך טענות להאשמות שווא; והשנייה, פרשת האלימות שבה היה מעורב אחיו מאור זוהר, שכללה תקיפת בת זוגו ואיומים, מה שהוביל למעצר והגשת כתב אישום נגדו. כהן עצמו הדגיש כי אינו קשור ישירות לאירועים אלה, אך הם זכו לסיקור נרחב.

נראה שכהן לא נתן לאירועים להשפיע על פעילותו האומנותית, ועכשיו הוא מוציא מיני-אלבום (EP) הכולל ארבעה שירים, בשם "Life Latley" (החיים לאחרונה). לפי שם האלבום נראה כי הוא עוסק בשינויים הגדולים שפוקדים אותו, כולל חתונתו המתקרבת לדוגמנית עדן פינס.

"חיי לאחרונה עשו יותר מדי רעש", כותב אושר כהן, "רעש מיותר. כשכל הרעש שאני רוצה שייצא ממני זה רק מילים ומנגינות. מבטיח שככה זה יישאר".

האלבום כולל ארבע שירים: "בכל יום שאיבדתי אותך", "לא שם", "שונא את תל אביב" ו"כולם גנבים". כל השירים נכתבו והולחנו על ידי אושר כהן יחד עם טל קסטיאל.

1. בכל יום שאיבדתי אותך:

אני אוהב אותך

אבל כואב לי ברמות

אני אוהב אותך

אבל שורף לי בריאות, רק מלנשום אותך

יורדות לי הדמעות מלדמיין אותך

יורדות דמעות מלדמיין אותך, מלדמיין אותך

יורדות דמעות מלדמיין אותך, מלדמיין אותך



2. לא שם:

לכי לספר איך אני לא מתגבר

שיחה אחת ממך ואני שוב על הרצפה

לענות מהר, להיות אני , להצטער

ולדעת שעדיין אין לך שום תרופה

והלב הזה, מה עשית ללב הזה?

שרק בוכה איך את קרעת אותו כמו חולצה

אז אני לובש חיוך של מישהו אחר

עד שתחזירי ת׳חיוך שלי בבקשה

יש לי עוד שדים ויש לי חרדות, יש הזיות

חשבתי אני לא שם

3. שונא את תל אביב:

אני שונא את תל אביב

קשה לרקוד פה כשאנ'לא איתך

שורף פה כסף על אוויר

אבל בתאכלס זה עדיף לי מלשבת לבכות אותך



4. כולם גנבים:

מי ישמור עלייך, מי ייקח אותך הביתה?

כולם גנבים אנ'לא סומך על אף אחד

ואני מת עלייך ואני מת ממך בלילה

תגידי איך תמיד כולם באים עם הלבד?

אז טלפון אחד ותחזרי אליי כי הכול פה סתם

נתנשק מלא ונריב עוד פעם

תחסמי אותי ואני אחסום גם

כאילו כבר אין מלחמות בעולם

ושורף גם לי השריטות שלך

זה כואב גם לי הדמעות שלך

ואולי כל זה אגו מלוכלך אז למה?