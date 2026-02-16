פיצוץ סוער בביצה: "תתביישי; אבא שלך מתהפך בקברו"

סערת הביקורת של יעל פוליאקוב נגד נשים המציגות את גופן ברשתות החברתיות ממשיכה לעורר הדים, והפעם מגיע תורו של איש היח"צ רני רהב לתקוף בחריפות. בפוסט טעון שפרסם, הביע רהב שאט נפש מהסגנון של פוליאקוב ומהביקורת שהטיחה בנשים עם עודף משקל, ולא חסך במילים קשות גם כלפי חבריה לתעשייה השומרים על שתיקה.

"אבא שלך, פולי, גיבור תרבות של ישראל, מתהפך בקברו עם הפה המטונף שלך", כתב רהב בפתח דבריו, כשהוא מתייחס לאביה המנוח של יעל, ישראל (פולי) פוליאקוב ז"ל. "אין לך גבול, והגיע הזמן שהחברים שלך יסתמו לך את הפה. הגיע הזמן שכל הנשים בישראל יצאו נגדך. איפה ארגוני הנשים? איפה?".

"לא אנושי שהחברים שלך מגנים עלייך"

רהב קרא למחאה ציבורית נגד פוליאקוב והדגיש כי המעשה דורש סליחה עמוקה: "כולם, אבל כולם, צריכים לעמוד מול הבית שלך ופשוט לא לזוז עד שתבקשי סליחה. ואז אולי, מישהו אולי יסלח לך". הוא תהה על שתיקת עמיתיה למקצוע והחמיא לאלו שיצאו נגדה: "מעניין אותי איפה כל האמנים, איפה כל האמניות. רק דנה זרמון היא הגיבורה שלא מפחדת ממך?".

בהמשך דבריו, תקף רהב את הסביבה הקרובה של פוליאקוב שלדבריו נותנת יד להתנהלותה: "עדיף לך שתשטפי את הפה עם אקונומיקה. פשוט תשתקי. זה כבר באמת לא אנושי. והכי לא אנושי שהחברים שלך מגנים עלייך. מי שמגן עלייך אשם בדיוק כמוך".

לסיום, בחר רהב להשוות את חומרת דבריה לאירועי השעה האחרים במדינה וחתם במסר נוקב: "את לא יותר גרועה מבני ברק. תתביישי לך".