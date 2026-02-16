מסר לטראמפ? משמרות המהפכה פתחו בתרגיל ימי נרחב

יום לפני חידוש המו"מ בין ארה"ב ואיראן, חיל הים של משמרות המהפכה פתח בתרגיל ימי משולב במפרץ הפרסי, אשר נועד לדמות השתלטות של הכוחות על מצרי הורמוז וחסימתם

איום נוסף בצל המתיחות: יום לפני הפגישה הבאה של נציגי ארה"ב ואיראן בז'נבה להמשך המשא ומתן, חיל הים של משמרות המהפכה פתח היום (שני) בתרגיל ימי משולב במצרי הורמוז שבמפרץ הפרסי - אשר נערך בפיקוח מפקד משמרות המהפכה, מוחמד פאכפור.

לפי הדיווח בסוכנות הידיעות "תסנים", מדובר ב"תרגיל משולב וממוקד", אשר נועד לדמות השתלטות של הכוחות על מצרי הורמוז וחסימתם. מטרת התרגיל היא "לבחון את מוכנות הכוחות הימיים ואת תרחישי התגובה הצבאית מול איומים ביטחוניים וצבאיים אפשריים באזור".

עוד דווח כי התרגיל כולל "בדיקת מוכנות של היחידות המבצעיות, לצד סקירת תוכניות אבטחה וניצול חכם של היתרונות הגיאופוליטיים של הרפובליקה האסלאמית. תגובה מהירה, נחרצת ומקיפה של הכוחות המבצעיים של משמרות המהפכה מול קנוניות נגד הביטחון בזירה הימית, נמצאת במוקד האימונים המודיעיניים והמבצעיים של היחידות הפרוסות בתרגיל זה".