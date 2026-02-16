"אין עוד מלבדך": השיר החדש של דיקלה על אהבה של אמא

אין כמו אהבה של אמא: הזמרת האהובה דיקלה משחררת שיר חדש בשם "אין עוד מלבדך" שעוסק באהבה הגדולה ללא תנאים של אמא לבנותיה

הזמרת דיקלה משיקה סינגל חדש בשם "אין עוד מלבדך", אותו היא מקדישה לבנותיה רנה וויקטוריה. השיר עוסק באהבה ללא תנאי, בקשר העמוק שבין הורה לילדיו, ומזכיר את הערכים המשפחתיים החשובים שמחברים בין דורות. הוא מגיע ממקום אישי ועמוק, וממשיך את הקו האמנותי המגוון של דיקלה.

מאחורי השיר

את השיר כתב טל קסטיאל, והלחינו נוריאל ישר וטל קסטיאל. על העיבוד וההפקה המוסיקלית חתום נוריאל ישר. הסינגל מסמן את הציפייה לאלבום חדש שמתגבש בימים אלה ועתיד להיחשף בקרוב. הוא מגיע אחרי ההצלחה הגדולה של "מה לי ולרומנטיקה", שהפך ללהיט שכבש את הפלייליסטים ומצעדי ההשמעות ברדיו ובאינטרנט.

דיקלה מספרת

דיקלה שיתפה: "תמיד כשהיו שואלים אותי אם כתבתי שיר לבנות שלי הייתי עונה שלא, כי לא יכולתי לקמט את ההרגשה לכדי שיר והרגשתי שלא מתפקידי לעשות זאת. כשטל קסטיאל אמר לי שהוא כתב שיר במיוחד בשבילי ובשביל הבנות שלי- נורא התרגשתי ולא ידעתי למה לצפות. לאחר ששמעתי את השיר בפעם הראשונה צעקתי - ״יש למה לחיות״ באקסטזה בחדר. כאילו שהוא נכנס לנבכי נשמתי ודייק את המילים שלא העזתי לומר. אני רוצה להקדיש את השיר הזה לכל הבנות בעולם באשר הן."

הופעה קרובה

דיקלה תופיע ב-13.5 בבארבי נמל יפו. זו תהיה הפעם השלישית שלה שם בחצי שנה האחרונה, אחרי שני מופעי סולדאוט מוצלחים במיוחד.