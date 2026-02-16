נטע ברזילי חושפת פוסט טראומה: "האמנתי שהאהבה שלנו תציל אותו"

אחרי שנה וחצי של זוגיות, נטע ברזילי ובן זוגה נפרדו. עכשיו היא משחררת סינגל מתוך אלבום פרידה, וחושפת את הכאב הגדול שהביא אותה ליצור אותו. השיר "סרנדה" חושף צד רגיש בחייה, ומעלה למודעות אתגרים נפשיים נסתרים

אחרי תקופה ארוכה ללא מוזיקה חדשה, נטע ברזילי חוזרת עם סינגל ראשון מתוך יצירה מוזיקלית-ויזואלית חדשה. השיר "סרנדה" נכתב מתוך תקופה מטלטלת בחייה האישיים, ומבקש לתת קול לאירוע שמכרסם בבתים רבים בישראל, אך כמעט אינו נראה כלפי חוץ. "פוסט טראומה", לא כסיסמה או קלישאה, אלא באמת.

היצירה כולה מונה שבעה שירים ומתחברת לסיפור קצר, והיא הגוף העבודה האישי והעמוק ביותר שברזילי יצרה עד כה.

הסיפור מאחורי "סרנדה"

נטע ברזילי שיתפה כי "סרנדה" נולד מתוך חוויה אישית כואבת.

"הייתה לי אהבה גדולה. קיבלתי מה שביקשתי. כבר בשלב מוקדם מאד הבנו שהוא נושא איתו מטען רגשי כבד. האמנתי בנו. האמנתי שהאהבה הגדולה שלנו תציל אותו. היו רגעים שכמו ממש ראיתי אותו מחייך אלי מקרקעית בריכה משוכנעת שאני יכולה להציל וכמעט טבעתי. כי מי אני שאציל? היו רגעים שכבר לא ידעתי מי מאתנו בקרקעית. ועדיין קיוויתי שאני אציל אותו ואז הוא יציל אותי. זה לא קרה.. אבל מה שנשאר בי מאתנו הוליד יצירה מוזיקלית-ויזואלית אחת שמורכבת משבעה שירים שצולמו כולם 3.5 מטר מתחת למים בלילה אחד, בבריכה האולימפית שבמכון ווינגייט, המכון הלאומי למצוינות בספורט."

הצילומים הוויזואליים יכללו יוצאות נבחרת ישראל בשחייה צורנית יחד עם המאמנת סבטלנה, וגל גורפונג, שסיפורו יסופר בהמשך.

פוסט טראומה: לא רק כותרת

ברזילי מתייחסת בשיר למושג "פוסט טראומה", שמופיע הרבה בשיח הציבורי בשנים האחרונות, אך לרוב בצורה שטחית.

"אם יש מילה שמשתמשים בה בקלות רבה מדי בשלוש השנים האחרונות זה ‘פוסט טראומה’. ‘החברה בפוסט טראומה’, ‘המדינה בפוסט טראומה’ אז לא, לפני הכל זה האנשים. וגם עבורם המילה הזאת היא סטיקר או כותרת, לא משהו שמגרד את המורכבות וההתמודדות או את הדיכאון והמשבר הנפשי שהם חלק בלתי נפרד ממנה."

היא מדגישה את האופי הוויזואלי של העולם המודרני, שבו "מה שלא רואים לא קיים", והפגיעה הנפשית היא שקופה, ללא סימנים נראים לעין.

"אני אהבתי אדם אחד אבל כל כך הרבה אנשים סביבנו ניצבים מול התהום הזאת בעת הזאת וכל כך הרבה אנשים, שאוהבים אותם ניצבים מולם חסרי אונים. כמוני. ‘סרנדה’ יוצא אליכם כסנונית ראשונה והוא מדם ליבי."

המשמעות הכפולה של "סרנדה"

השם "סרנדה" נושא משמעות כפולה: מצד אחד, יצירה מוזיקלית המושמעת לכבוד אדם אהוב, לרוב בערב ומתחת לחלון ביתם. מצד שני, זוהי תרופה פסיכיאטרית בשימוש נרחב לטיפול בהפרעה פוסט טראומטית (PTSD), דיכאון, OCD והפרעות חרדה. מעניין לציין כי ההגדרה הרפואית עולה ראשונה בתוצאות חיפוש.