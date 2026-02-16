ליברמן מגיב לנתניהו: "מממן החמאס - זה לא AI"

העימות ברשת נמשך: אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את אביגדור ליברמן בטענה שזייף תמונה בבינה מלאכותית, יו"ר ישראל ביתנו הגיב כעת (שני) בסדרת ציוצים שפרסם ברשת X, בהם הציג תיעודים מערוצים שונים של נתניהו יחד עם חברי הכנסת הערבים.

זה לא AI אדוני ראש ממשלת טבח השבעה באוקטובר@netanyahu pic.twitter.com/h6SPh4IguP — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) February 16, 2026

"זה לא AI, אדוני ראש ממשלת טבח השבעה באוקטובר" כתב ליברמן, כשהוא משתף סרטון שהציג תחילה את "ביבי וטיבי מחייגים לערפאת", ולאחר מכן את נתניהו בחתימה על הסכם חברון ב-1997 ואת נתניהו מצביע בעד ההתנתקות. בהמשך הסרטון מוצג ציטוט מנאום בר אילן ביוני 2009: "אני פונה אליכם, שכנינו הפלסטינים - בואו נתחיל משא ומתן לשלום מיד. אני לא רוצה מלחמה".

קליפ נוסף הציג את נאומו של נתניהו במועצת האו"ם מ-2011: "מעל הכל, אני מושיט יד לעם הפלסטיני - עמו אנחנו מבקשים שלום צודק ובר קיימא. הנשיא עבאס - אנחנו באותו בניין, אז בוא ניפגש היום. חייבים מדינה פלסטינית בגדה המערבית". הסרטון של ליברמן הסתיים בדברים של נתניהו באו"ם ב-2016, בהם הזמין את אבו מאזן לנאום בכנסת.

מממן החמאס! זה לא AI pic.twitter.com/n9mgMYagHq — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) February 16, 2026

מספר דקות לאחר פרסום הסרטון הראשון, ליברמן פרסם סרטון נוסף - כשהוא כתב לנתניהו: "מממן החמאס! זה לא AI". בסרטון הוצגה תשובתו של נתניהו לשאלת חדשות 12 על הכסף הקטארי לעזה ב-2018: "אני עושה מה שאני יכול, בתיאום עם גורמי הביטחון, להחזיר את השקט ליישובי הדרום, אבל גם למנוע משבר הומניטרי. זה תהליך, אבל אני חושב שברגע זה זה הצעד הנכון".

"לכל צעד, בלי יוצא מהכלל, יש מחיר. כשאתה נוקט צעדים של מנהיגות, תמיד יש מחיר" נראה נתניהו אומר בסיכום. "אם אתה לא יכול לשאת במחיר, אתה לא יכול להנהיג - ואני יודע לשאת במחיר".