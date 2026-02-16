השר סופר מכחיש את הדיווחים על עופר וינטר

השר אופיר סופר מכחיש את השמועות על אופר וינטר ומשיב: "לא הבנתי את השאלה"

השר אופיר סופר נשאל היום (שני) ברדיו 103fm האם השמועות בנוגע לכך שתא"ל (במיל') עופר וינטר ירוץ לראשות מפלגת הציונות הדתית נכונות, וטען כי אין אמת בפרסום.

סופר נשאל: "אתה תהיה חלק מהציונות הדתית, בראשות סמוטריץ' או וינטר?", והשיב: "בראשות סמוטריץ'. לא הבנתי מאיפה השאלה".

עוד הוא נשאל על האפשרות שיחבור לבנט בבחירות הבאות, וענה: "בנט הוא לא רלוונטי, והבית שלי הוא כאן. שיוביל בסקרים ושיהיה לו בהצלחה. אני מניח שקולות מהימין שנכווה ממנו הוא לא יקבל, ואני מניח שאחרי הבחירות הוא לא יקבל גם קולות מהשמאל".