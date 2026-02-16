בשבוע האחרון: 6 מחבלים חוסלו במנהרה ברפיח

עדיין מתבצרים: במהלך השבוע האחרון, כוחות צוות הקרב של חטיבה 7 ביצעו מספר פעולות משמעותיות במרחב התוואי התת-קרקעי במזרח רפיח, על מנת לחסל מחבלים נוספים השוהים בו.
לפי הודעת הצבא, בשבוע שעבר חוסלו מספר מחבלים בהיתקלות עם הכוחות. אתמול (ראשון) אומת כי כוחות צה"ל חיסלו שלושה מחבלים בהיתקלות, וכן חיסלו שישה מחבלים נוספים במסגרת הפעולות שמתבצעות בתוואי.
מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול על מנת לחסל את המחבלים השוהים בתוואים במרחב, ישארו פרוסים בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".
