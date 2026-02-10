"פנים אל פנים": הקרב של כוחות צה"ל מול המחבלים ברפיח

מחבלים שהגיחו מפיר מנהרה חוסלו בהיתקלות מטווח קרוב על ידי לוחמי גדוד 603 ויחידת יהל"ם. הקצינים בשטח משחזרים את סגירת המעגל המהירה ואת המאמץ ההנדסי לטיהור המרחב מתשתיות טרור

כוחות צוות הקרב של חטיבה 7 ממשיכים להעמיק את השליטה המבצעית בדרום רצועת עזה. ביממה האחרונה פעלו הלוחמים לטיהור מרחב "הקו הצהוב" במזרח רפיח, במבצע משולב של כוחות שריון והנדסה שנועד לאתר תשתיות טרור ולהשמיד פירים תת-קרקעיים.

במהלך הפעילות, נתקלו הכוחות בדרמה בשטח. רב-סרן ב׳, סגן מפקד גדוד 603, מתאר את רגעי ההתקלות: "הבוקר יצאנו לפעילות עם כוחות הנדסה ושריון לטובת סריקת פירים במרחב. בסיום הסריקה הותקפנו על ידי מחבלים. ארבעה מחבלים יצאו אלינו, וממש בקרבות פנים אל פנים סגרנו עליהם מעגל והשמדנו אותם ללא נפגעים לכוחותינו".

דובר צה"ל

אל המאמץ הצטרפו לוחמי יחידת העילית יהל"ם, שפעלו תחת פיקוד הגדוד לטובת השמדת תשתיות תת-קרקעיות. סגן ר׳, סגן מפקד פלוגה ביחידת יהל״ם, הוסיף: "פעלנו במרחב רפיח לטובת השמדת אויב ותשתיות תת-קרקע במרחב. במהלך הסריקות הותקפנו ממרחב של אחד הפירים. לאחר חילופי אש קצרים, חיסלנו ארבעה מחבלים בשיתוף פעולה עם כוחות השריון. נמשיך לפעול עד להשמדת כלל התשתיות".

דובר צה"ל

הפעילות במזרח רפיח נמשכת גם בשעה זו, כאשר הכוחות פועלים בשיטתיות לניקוי המרחב מאיומים. בצה"ל מדגישים כי השילוב בין היכולות ההנדסיות של יהל"ם וגדוד 603 לבין כוח האש של חטיבה 7, מאפשר סגירת מעגל מהירה מול חוליות מחבלים המנסות להפתיע את הכוחות מתוך רשת המנהרות.

(תיעוד: דובר צה"ל)