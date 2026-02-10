20 שנה אחרי: בצה"ל נערכים לחזרה לבסיס שננטש

ההערכות בשא-נור לחזרת המשפחות שגורשו לפני 20 שנה - בשיאה ובצה"ל נערכים להחזרת הנוכחות הצבאית | יוסי דגן ראש מועצת שומרון וחבר בגרעין השיבה: "החזרת ההתיישבות והצבא - תחזיר את הביטחון לכל המדינה"

צה"ל חוזר לצפון השומרון: בניית המוצב הצבאי ביישוב המתחדש שא-נור שבצפון השומרון עומדת להסתיים בקרוב. העבודות באתר מתבצעות בקצב מהיר כהיערכות לוגיסטית ומבצעית לקראת חזרתו של גרעין המשפחות ליישובו מחדש של היישוב שהוחרב בהתנתקות לפני כ 20 שנה.

כחלק מהמהלך, יוקם בנוסף מוצב פלוגתי חדש במקום שבו שכן מחנה דותן בצפון השומרון, ובמקביל, הושלם התכנון להעברת חטיבת מנשה חזרה לצפון השומרון, לאחר שנעקרה ממחנה דותן בגירוש והועברה לקיבוץ עין שמר.

החזרת הבסיסים לצפון השומרון יוצאת לדרך בעקבות פנייתו של יוסי דגן. לפני כשנה פנה דגן במכתב לשר הביטחון ישראל כ"ץ בבקשה להחזיר את כוחות צה"ל לצפון השומרון: לבנות בסיס פלוגתי בשא-נור ולהחזיר את חטיבת מנשה חזרה לשטח צפון השומרון לאחר שהועברה ממנו עם עקירת הישובים לקיבוץ עין שמר.

סיור מקצועי לקראת החזרה

​במכתבו לשר הביטחון ישראל כ"ץ, הציג דגן מפה עם הצעה למיקום הבסיסים והתריע על המחדל הביטחוני בעקירת הבסיסים. וכאמור הצעתו התקבלה ובסיסי צה"ל חוזרים לצפון השומרון.

לאורך השנה היה דגן בקשר עם השר בצלאל סמוטריץ', אשר נרתם לעניין והוביל את החלטות הקבינט לחזרה לצפון השומרון ואת החלטת הקבינט להקמת המוצבים סמוך לשא-נור.

יוסי דגן בסיור | צילום: רועי חדי

ראש מועצת שומרון קיים סיור מקצועי יחד עם הצוות של המועצה בכדי לבחון את ההתקדמות בתכנון התשתיות ובניית הבסיס, ונפגש עם החיילים במקום.

דגן בסיור: "צפון השומרון הולך ונבנה מחדש"

דגן אמר בסיור: "צפון השומרון הולך ונבנה מחדש. המועצה האזורית שומרון נערכת לחזרה מלאה של ההתיישבות היהודית לשא-נור, של המשפחות, של האזרחים, של גן הילדים. של כל הישוב הזה מחדש כאן, בעזרת השם בהרחבה של חומש, בהמשך לגנים, לכדים, ונקים עוד יישובים נוספים בצפון השומרון.

"החזרה של הבסיס הצבאי לכאן לשא-נור יחד עם מקומות נוספים, ובראשם חטיבת מנשה שבעזרת ה' חוזרת פנימה לצפון השומרון, היא אמירה ברורה. התיקון שלנו הוא תיקון קודם כל ציוני, ערכי, התיישבותי - והוא גם תיקון ביטחוני".

"כי מי כמונו - עם ישראל אחרי ה 7.10, מבין את מה שהיה ברור לפני כן: היכן שיש התיישבות ויש צבא, יש ביטחון. היכן שאין – יש את השואה של השביעי באוקטובר".

יוסי דגן מבטיח: " בזמן הקרוב ייחנך בעזרת ה' המוצב בצורה מסודרת ורשמית"

"הבסיס כאן הולך ונבנה. אני מבקש להודות לשר בצלאל סמוטריץ' על הובלה של התהליך ברמה הממשלתית של החזרה לצפון השומרון יחד עם המועצה האזורית שומרון, יחד עם הפעילים של חומש-שא-נור לאורך כל הדרך, ישיבת חומש, וכל האנשים היקרים האלו".

"תודה רבה לשר ישראל כץ שנרתם לעניין הזה, לכל פיקוד המרכז, אוגדת איו"ש, חטיבת שומרון, מג"ב, כלל הזרועות שנרתמו והם חלק מהדבר הביטחוני הלאומי האסטרטגי הזה של החזרה המלאה כאן לצפון השומרון".

בזמן הקרוב ייחנך בעזרת ה' המוצב בצורה מסודרת ורשמית, כמחנה קבע במדינת ישראל כאן בשא-נור, בצמידות וליד היישוב שא-נור. ובעזרת ה' אחריו חטיבת מנשה שתחזור פנימה. אנחנו מחזירים כאן את ההתיישבות, ומכאן מחזירים את הביטחון לכל מדינת ישראל".