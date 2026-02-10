היסטוריה בצה"ל: אוגדת שרון חוזרת למרכז הבמה כאוגדת הכרעה

החלטה דרמטית במטכ"ל: לראשונה מזה עשורים, צה"ל מקים אוגדה מתמרנת חדשה - אוגדה 38. האוגדה, שהתפרקה בעבר ופעלה תחת אריאל שרון במלחמת ששת הימים, תהפוך לעתודה מטכ"לית רב-זירתית שתאגד את כלל חטיבות ההכשרה של זרוע היבשה

בעקבות לקחי הלחימה והעומס המבצעי המשמעותי שעלה במלחמה , קיבל צה"ל החלטה אסטרטגית על הקמת אוגדה חדשה ומתמרנת – אוגדה 38. מדובר בצעד היסטורי, שכן זוהי האוגדה הראשונה המוקמת במתכונת זו מאז שנות ה-50.

המורשת: מאום-כתף אל שדה הקרב המודרני

מספרה של האוגדה, 38, אינו מקרי. מדובר באוגדה היסטורית שפעלה במבצע קדש ובמלחמת ששת הימים. היא זכורה בעיקר בזכות הקרב המופתי באום-כתף, שם פיקד עליה אריאל שרון במלחמת ששת הימים וכאוגדת מוסה פלד בקרבות ההכרעה ברמת הגולן במלחמת יום כיפור. כעת, האוגדה מוקמת מחדש כחלק מתוכנית "תר"ש חושן" - התוכנית הרב-שנתית של צה"ל לשנים הבאות.

המבנה: חטיבות ההכשרה הופכות לכוח מחץ

החידוש המרכזי באוגדה 38 הוא איגוד כלל חטיבות ההכשרה של זרוע היבשה תחת פיקוד אחד. האוגדה תהיה מורכבת מהיחידות הבאות:

חטיבת ביסלמ"ח (828). חטיבה 460 (שיזפון) של חיל השריון. בה"ד 1 (בית הספר לקצינים). בהל"ץ (בית הספר להנדסה צבאית). ביסל"ת (בית הספר לתותחנים - שבטה) ובהל"ג (בית הספר להגנת הגבולות).

האוגדה תהיה אחראית על הכשרת הלוחמים משלב היסוד ועד להפעלתם המבצעית בשטח. בנוסף, היא תהיה מצוידת ברק"מ (רכב קרבי משוריין) אורגני משלה.

המטרה: גמישות מטכ"לית ומוכנות ל-2027

בצה"ל מסבירים כי ההחלטה להקים את האוגדה הגיעה לאחר שבמלחמה הוכח כי האוגדות המתמרנות הן אלו שמובילות את הלחימה. האוגדה החדשה תשמש כעתודה מטכ"לית רב-זירתית, ותוכל לקלוט ולהפעיל גם כוחות שאינם אורגניים בעת הצורך.

על פי התוכנית, איחוד החטיבות לאוגדה אחת לא יוביל להפעלה גורפת של כל החטיבות בכל רגע, אלא ישפר משמעותית את המוכנות שלהן ל"יום פקודה".

מי המפקד?

בראש האוגדה יעמוד תת-אלוף שרון אלטיט, קצין קרבי עתיר ניסיון, המכהן כיום כמפקד הכשרות היסוד וראש חטיבת ההפעלה בזרוע היבשה. מפקדת האוגדה תמוקם במחנה ג'וליס.

מתי נראה אותה בפעילות? תהליך התכנון החל בחודש יולי האחרון. בימים אלו נערך אימון פתיחה למטה האוגדה במקביל לטקס ההקמה. בהמשך השנה צפוי להתקיים תרגיל אוגדתי (תראו"ג) ראשון, כאשר המטרה היא להגיע למוכנות מלאה לתמרון מבצעי בשנת 2027