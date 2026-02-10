כשעוד טרם ברור האם תתפתח מערכה מול איראן - ראש הממשלה נתניהו הכריע: זה התאריך בו יתקיימו הבחירות

ראש הממשלה נתניהו סימן תאריך יעד בו יתקיימו הבחירות, התאריך הוא ה-8 לספטמבר, כך דווח היום (שלישי) בוואלה. על פי הדיווח, בקואליציה חוששים ממהלך כזה, שכן רבים מחסידי ברסלר עדיין נמצאים באומן, דברי שעשוי לפגוע במנדט או שניים עבורה.

עוד דווח כי הלו"ז היה מאד ברור ביום רביעי האחרון, חוק הגיוס עולה, התקציב עובר, וראש הממשלה פסק בהחלטיות - תאריך הבחירות יהיה השמונה בספטמבר. שבוע אחרי פתיחת הלימודים, יומיים לפני ראש השנה.

יחד עם זאת גורמים בקואליציה טוענים ששום דבר אינו סופי וכרגע, שלושה תאריכים ניצבים על הפרק - התאריך המקורי 27 אוקטובר, 8 בספטמבר או ביוני הקרוב. בשבועות האחרונים ראש הממשלה שידר 'בחירות באוקטובר' כדי לסמן לשותפים שהוא ממשיך עד הסוף, וגם מתוך כוונה לתת זמן לסיים את המהלכים המדיניים והביטחוניים.

האפשרות לבחירות באוקטובר עדיין על הפרק אך סיכוייה קלושים - הגעה לשיא מערכת הבחירות בתקופת ימי הזיכרון ועצרות 7 באוקטובר זה לא אירוע מתקבל על הדעת מבחינת חברי הממשלה.

ה8 בספטמבר הוא תאריך הגיוני אך עם לא מעט בעיות - אזרחים שעוד לא חזרו מהחופשה, חסידים שנוסעים לאומן, ספירת קלפיות אל תוך חג ראש השנה, אפשרי אבל לא אידאלי.





