סערת בן גביר לקראת פיצוץ: "זה חסר תקדים!"

‏לאחר שבית המשפט הורה לקדם את רינת סבן בניגוד לעמדת השר בן גביר, עו"ד אילן בומבך, מבכירי הפרקליטים בישראל, התראיין ברדיו 'גלי ישראל' וכעס על כך.

בדבריו אמר בומבך: "זה פסק דין שקשה להבין אותו. עד היום בית המשפט לא כפה מינוי של קצין. להפך, לעתים הוא פסל מינויים וגם זו הייתה התערבות חריגה. כאן מדובר בתקדים: כי לפי פקודת המשטרה, בניגוד לצה"ל, השר הוא שממנה לתפקידים בכירים בהמלצת המפכ"ל.

זו סמכות ברורה של השר. במקרה הזה השר אף נימק מדוע אינו רוצה לקדם כעת ודרש השלמת מידע. במקום להשיב, הוגשה עתירה על ידי רינת סבן ובית המשפט הורה לקדם אותה. זה תמוה וחסר תקדים".