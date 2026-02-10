מבזקים
סילון חדש בבירה: בית"ר ירושלים החתימה מגן ימין זר

המגן הגנאי בן ה־25 מצטרף לבית"ר "גשם" ירושלים לאחר עונה בליגה הרומנית, מביא עמו ניסיון בינלאומי ויכולת לשחק במספר עמדות בהגנה ובהתקפה, וצפוי להשלים בדיקות רפואיות ולהצטרף באופן מיידי לאימוני הקבוצה לקראת המשך העונה

נאנא קוואמה אנטווי בית"ר ירושלים צילום: צילום: באדיבות ביתר ירושלים

בית"ר "גשם" ירושלים הודיעה היום (שלישי) על חיזוק נוסף לסגל הקבוצה, עם החתמתו של המגן הימני נאנא קוואמה אנטווי, בן 25, המתנשא לגובה 181 ס"מ. השחקן מצטרף לאחר שנרכש מסטיאווה בוקרשט, ובעונה האחרונה שיחק במדי הרמנשטט מהליגה הרומנית.

במועדון מציינים כי אנטווי נחשב לשחקן בעל נוכחות פיזית ויכולות אתלטיות גבוהות, וצפוי להוסיף עומק, מהירות ואגרסיביות לחלק האחורי והקדמי של הקבוצה. את המהלך הוביל סוכנו של השחקן, רז כהן.

המגן הגנאי משחק בעיקר בעמדת המגן הימני, אך יכול להשתלב גם ככנף ימין ואף כמגן שמאלי בעת הצורך. יכולותיו כוללות תרומה במשחק ההגנה לצד הצטרפות להתקפה, מאבקים אישיים ותנועה רציפה לאורך הקו.

במהלך הקריירה שיחק אנטווי במספר ליגות באירופה, בהן ארמניה, צרפת ורומניה. במועדון סבורים כי הניסיון שצבר במסגרות תחרותיות ובסגנונות משחק מגוונים יסייע לו להסתגל במהירות לכדורגל הישראלי ולדרישות ליגת העל. עוד נמסר כי לאנטווי קיימת אופציית רכישה, המבטאת את האמון ביכולתו להשתלב ולהפוך לחלק משמעותי מהקבוצה גם בטווח הארוך.

השחקן נחת הבוקר בישראל, עובר בדיקות רפואיות, וצפוי להצטרף באופן מיידי לאימוני הקבוצה לקראת המשך העונה.

החיזוק לחלק האחורי מגיע יממה לאחר ההפסד הכואב במשחק העונה, 2:1 להפועל באר שבע בטרנר. הירושלמים הצליחו אמנם לחזור למשחק משער שוויון של גריגורי מורוזוב (57) שמחק יתרון מוקדם של זלאטנוביץ', אך נכנעו בסופו של דבר לשער ניצחון של אור בלוריאן (65). בעקבות ההפסד, הפער מהפסגה גדל ל-4 נקודות

