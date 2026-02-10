גם סבתא זגורי באה: עדן חסון פתח הופעה במנורה. צפו

"בסוף כולם באים למנורה": כך מכריז עדן חסון בסרטון הומוריסטי שמכריז על הופעת הענק בהיכל, בשיתוף סבתא זגורי וכוכבי רשת. ההופעה תתקיים ביוני הקרוב

עדן חסון, מהקולות הבולטים והאהובים בישראל בעשור האחרון, חוזר להיכל מנורה – הבמה שכבר אירחה אותו בערבים מלאים ומוצלחים בעבר. ההכרזה מגיעה על רקע התקופה החמה שלו ברדיו ובפלטפורמות הדיגיטליות: הלהיט "אדם שבור" ממשיך להתנגן בהצלחה רחבה, והסינגל החדש "חוזר לעצמי" מוסיף קו אישי וחשוף שמאפיין את עבודתו בשנים האחרונות וזוכה לאהבת הקהל.

צפו בסרטון ההומוריסטי איתו הכריז על המופע החדש:

בימוי: איתן אשכנזי

מסלול של להיטים והופעות סולד-אאוט

עשרות להיטים, שיתופי פעולה עם אמנים מהשורה הראשונה והופעות סולד-אאוט – מקיסריה ועד פארק הירקון – ביססו את מעמדו של עדן כאחד האמנים המרכזיים במוזיקה הישראלית. ההופעות הקודמות שלו בהיכל מנורה עצמו הפכו לחלק בלתי נפרד מהביוגרפיה הבימתית שלו, והמופע הקרב צפוי להמשיך את הקו הזה.

המופע החדש יביא לשילוב בין הלהיטים הגדולים מכל התקופות לבין החומרים החדשים. על הבמה יעמוד עדן חסון שהקהל כל כך אוהב – חשוף, אותנטי ומלא אנרגיה.

פרטים למעוניינים

המופע יתקיים ב-25 ביוני 2026 בהיכל מנורה מידי. מכירת הכרטיסים נפתחה היום בשעה 12:00 דרך קופות תל אביב.