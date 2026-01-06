עדן חסון מכריז על תחרות קאברים רשמית לשיר "אדם שבור". הקאבר הויראלי ביותר יזכה את המבצע בהופעה משותפת עם עדן חסון

בעיצומו של גל הצלחה חסר תקדים, הזמר עדן חסון משיק יוזמה חדשה ומרגשת למעריצים – תחרות קאברים רשמית לשיר הלהיט אדם שבור, כשהפרס הגדול: הופעה משותפת על הבמה עם עדן עצמו.

צפו בהסבר של עדן חסון ל"תחרות הקאברים"

הזרקור עובר אל הקהל

לצד ההצלחה המסחררת של השיר, עדן בוחר להפנות את אור הזרקורים דווקא לקהל שלו. תחרות הקאברים נועדה לאפשר לזמרים וזמרות, חובבים ומקצועיים כאחד, להביא את הפרשנות האישית שלהם ל"אדם שבור" – בקול, ברגש ובסטייל הייחודי להם.

איך זה עובד?