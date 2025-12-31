נרמול, שיקום או תקווה? האקדמיה ללשון מפרסמת את 10 המילים שעלו לגמר תחרות מילת השנה לשנת תשפ"ו. המילה הזוכה תוכרז ביום העברית – בשבוע הבא

האקדמיה ללשון הכריזה על 10 המילים שעלו לגמר תחרות 'מילת השנה' לשנת תשפ"ו.

התחרות נערכת לקראת יום העברית שייערך בעוד כשבוע. אחרי שהקדמיה פנתה לציבור בבקשה להציע לה מילים המסמלות בצורה הטובה ביותר את השנה החולפת. אלפי הצעות התקבלו, ומתוכן נבחרו עשר מילים מובילות.

במילים המועמדות השנה אפשר למצוא את החיבור למציאות החיים המורכבת מאוד בישראל, לרגשות העזים לאחר שנתיים של מלחמה קשה וכואבת ולעברית היפה והמשתנה.

ואלה המילים המוצעות השנה לבחירת הציבור

בינה מלאכותית

גיוס

הביתה

חקירה

טראומה (חובלה)

נרמול

עם כלביא

שבים

שיקום

תקווה

פותחים את השערים של האקדמיה

ביום העברית עצמו, שיחול כאמור ביום חמישי הבא, תפתח האקדמיה ללשון העברית את שעריה, והיא מזמינה את הציבור להגיע לסיורים בחינם במרכז התרבות וההדרכה בבית האקדמיה בגבעת רם בירושלים. ברשתות החברתיות של האקדמיה ללשון יעלו סרטונים מיוחדים ורשומות חגיגיות, ולאורך כל היום ישודרו פינות בנושאי השפה העברית ברשת ב' ובגלי צה"ל.