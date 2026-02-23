אירוע בטחוני חמור בגבול הצפון

פסע מאסון בצפון: ירי של צה"ל לעבר לבנון הסתבך – כך מצאו עצמם תושבי עג'ר בלב חילופי אש בגלל טעות קריטית

אירוע חריג התרחש היום (שני) בגבול הצפון, כאשר ירי שביצעו כוחות צה"ל לעבר חשודים בצידו הלבנוני של הגבול הסתיים בפגיעות בתוך שטח ישראל.

ירי להרחקת חשודים

מדוברות צה"ל נמסר כי מוקדם יותר היום זיהו הכוחות חשודים שהתקרבו למרחב הגדר בסמוך לגבול עם לבנון. בהתאם לנהלי הפתיחה באש ובמטרה למנוע חצייה או התקרבות אסורה, ביצעו הלוחמים ירי להרחקת החשודים מהמקום.

נזק לרכוש בכפר עג'ר

עם זאת, לאחר המקרה בוצעה בדיקה בשטח בעקבות דיווחים מהכפר עג'ר, הממוקם על קו התפר בצפון הארץ. מהבדיקה עלה כי מספר כדורים תועים מהירי שביצעו הכוחות פגעו בכביש ובמכולה הנמצאת במרחב הכפר.

בצה"ל מדגישים כי למרות הפגיעות בתוך מרחב אזרחי, אין נפגעים באירוע, אך נגרם נזק קל לרכוש. נסיבות הירי והסטייה של הכדורים לעבר הכפר נמצאות בבדיקה.