הישג לקשת 12: רשת הסטרימינג הפופולרית רכשה סדרה ישראלית

ענקית המדיה הבינלאומית אפל רוכשת לשידור את "הבת" - דרמה חדשה של קשת 12 על אם הנלחמת להציל את בתה מכלא זר. הסדרה, בכיכובן של לירז חממי וטליה לין רון, נמכרה על ידי קשת אינטרנשיונל עוד לפני שעלתה בישראל ותשודר לקהל של 45 מיליון מנויי Apple TV בלמעלה מ-100 מדינות ברחבי העולם

"הבת", דרמה חדשה של קשת 12, נמכרה לפלטפורמת הסטרימינג Apple TV ("הסטודיו", "טד לאסו") באחת מעסקאות המכירה הגדולות בתולדות קשת אינטרנשיונל לסדרת מקור של קשת 12. הסדרה תעלה בערוץ בבכורה עולמית אחרי פסח ותושק ברחבי העולם על גבי אפל ב-8 במאי.

הסדרה בת שמונה פרקים שצולמו בהודו, גיאורגיה וישראל. היא נוצרה על ידי אדם ביזנסקי ("המדובב") ודנה אידיסיס ("על הספקטרום"), נכתבה ע"י ביזנסקי, ומככבות בה לירז חממי ("מנאייכ", "ילד רע") וטליה לין רון בתפקיד הטלוויזיוני הראשון שלה. העלילה עוקבת אחר אורנה (חממי) ובתה גלי (רון), שהחופשה שלהן הופכת לסיוט כשגלי נעצרת במוסקבה בחשד להברחת סמים. אורנה מסרבת לקבל את ההאשמות ויוצאת למסע סבוך לחקר האמת גם לגבי בתה - מסע שיסבך אותה ברשת קטלנית של פשע ושחיתות מחוץ לגבולות המדינה וגם בשאלה מה היא באמת יודעת כאם על בתה.

לצד חממי ורון משחקים בסדרה עמיר חדד שמככב בימים אלה בגרסה הצרפתית ל"להיות איתה", יוסי מרשק, יבגניה דודינה, ולדימיר פרידמן, קובי פרג' ולב לוין. בימוי: יונתן גורפינקל ("שש פעמים"), הפקה: איתן מנצורי ויהונתן דובק מספירו סרטים, שחתומים גם על "בשבילה גיבורים עפים".

צילום: אוהד רומנו

אבי ניר, מנכ"ל קבוצת קשת: "אנחנו גאים במיוחד בסדרה "הבת", אחת הסדרות הסוחפות, הגדולות והמשמעותיות ביותר שהפקנו בשנים האחרונות, פרי כשרונם ועמלם של מיטב היוצרים הישראלים. אנחנו שמחים, מעריכים ומודים מאד על השותפות עם הטלוויזיה פורצת הדרך של Apple TV."

קרן שחר, מנכ"לית קשת אינטרנשיונל: "'הבת' מספרת סיפור עוצמתי ואוניברסלי - אמא שתעשה הכל כדי להציל את הבת שלה. אנחנו גאים מאד שסדרה שהופקה במקור לקהל הישראלי תגיע כעת גם לקהלים בינלאומיים רחבים באמצעות אפל. זו עדות נוספת לאיכותה של היצירה הישראלית ולפוטנציאל הגלובלי שלה."