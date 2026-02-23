כך פועלת מכונת הרעל של חמאס: 25 פרויקטים לכיבוש התודעה

מסמכי שלל שנחשפו בתמרון צה"ל בעזה חושפים את תוכנית-האב המסועפת של חמאס: שליטה מלאה בגופי תקשורת עצמאיים, לוחמה פסיכולוגית נגד הציבור בישראל, ותקציבי עתק שעוברים דרך טורקיה. בראש המערך: מי שמסתמן כנראה כיורשו של סינוואר.

בזמן שבישראל מתווכחים על פוליטיקה, בצד השני פועלת מכונה משומנת, מתוכננת וקרת רוח.

מסמכי שלל של חמאס שנתפסו על ידי כוחות צה"ל ברצועת עזה, ומפורסמים כעת על ידי מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש אלוף מאיר עמית, חושפים את "תעשיית השקרים" של ארגון הטרור. לא מדובר באוסף מקרי של סרטונים, אלא בתוכנית אסטרטגית רב-שנתית הכוללת 25 פרויקטים מפורטים עם יעדים מדידים ומכסות ייצור.

המודל ההיברידי: ה"עצמאיים" שממומנים על ידי הטרור

אחד הממצאים המרעישים ביותר הוא השליטה המוחלטת של חמאס בגופי תקשורת שהציגו את עצמם עד היום כ"עצמאיים" או "פלורליסטים". לפי המסמכים, סוכנויות ידיעות כמו "שהאב" ו-"צפא", יחד עם עיתונאים "עצמאיים" לכאורה, כפופים ישירות למחלקת ההסברה של חמאס.

המודל הזה מאפשר לחמאס "מרחב חסינות": מצד אחד הם מפיצים תכנים קיצוניים והסתה דרך ערוצים בלתי רשמיים, ומצד שני מכחישים קשר אליהם במישור הדיפלומטי כדי לעקוף סנקציות בינלאומיות. בפועל, מדובר במערך ריכוזי המנוהל ביד רמה, עם ביקורי בקרה של בכירי חמאס במערכות העיתונים כדי לוודא שהמסרים מסונכרנים.

המטרה: פירוק החוסן הישראלי מבפנים

סעיף מרכזי בתוכנית (סעיף 10) מגדיר מטרה ברורה: לוחמה פסיכולוגית לערעור השורות בישראל. המערך מפעיל רשתות של "פייק ניוז", מודעות ממומנות המכוונות לקהל הישראלי, ואפילו עמודי סאטירה שתפקידם ללעוג למנהיגים וסמלים ישראליים. המטרה היא אחת: זריעת דמורליזציה, העמקת השסעים הפנימיים בתוך החברה הישראלית ויצירת ספקות בצדקת הדרך.

במקביל, חמאס משקיע מאמצים אדירים ב"הלבנת" הנרטיב שלו למערב (באנגלית) וניהול "רשימות שחורות" נגד מדינות ערביות המקדמות נורמליזציה עם ישראל.

היורש המסתמן שפועל בצללים

הדמות שעומדת מאחורי אימפריית התודעה הזו היא עלי אלעאמודי, ראש מחלקת ההסברה. אלעאמודי, שפעל במשך שנים מאחורי הקלעים, עלה לכותרות לאחרונה בעקבות דיווחים על מינויו לראש הלשכה המדינית של חמאס בעזה – כמי שנכנס לנעליו של יחיא סינוואר. עלייתו של "איש ההסברה" לצמרת הפיקודית מעידה על החשיבות המכרעת שחמאס מייחס למלחמה על התודעה, לא פחות מאשר למלחמה בשטח.

ניהול כושל וכספים מטורקיה

למרות המעטפת המקצועית, דוחות הביקורת הפנימיים של חמאס שנחשפו מגלים תמונה של ניהול לקוי. גופי התקשורת סובלים מגירעונות ענק וחובות, והם מחזיקים מעמד אך ורק בזכות הזרמת מזומנים בלתי פוסקת מקופת חמאס, כאשר חלק מהציר הפיננסי עובר דרך טורקיה.

אלו הם 25 סעיפי תוכנית "כיבוש התודעה" של חמאס:

קידום כישרונות התנועה כסמלים לאומיים. העצמת צעירים וניצול האנרגיה שלהם לשירות ה"סוגיה". רתימת נשים לבניית החברה תחת מערכת הזכויות והחובות (האסלאמית). יצירת קשרים עם אליטות מקצועיות. אימוץ סוגיות ציבוריות לצורך "הגנה" על האזרח. חיזוק חוסן החברה אל מול "התקיפה הציונית". יישוב סכסוכים אזרחיים תחת שלטון החוק של חמאס. חיזוק ערכי האסלאם וצמצום תופעות המנוגדות לדת. הכוונת איגודים מקצועיים ובעלי מוגבלויות. לוחמה פסיכולוגית לערעור הציבור הישראלי. מאבק בנורמליזציה ובידוד ישראל בעולם. מיסוד הפעילות הלאומית ושמירה על הישגים. בניית רשת יחסים בינלאומית תומכת. גיוס הקהילה המקומית סביב עמדות התנועה. יצירת דעת קהל חיובית כלפי הנהגת חמאס. ניצול משאבי ה"אומה" לטובת "פרויקט השחרור". קידום לגיטימציה ל"התנגדות" (טרור) בקרב קהל זר. הפצת תרבות, דרמה ואומנות בשירות הערכים הדתיים. תיעוד המורשת הג'יהאדית. פיתוח השיח התקשורתי המשרת את התנועה. הכשרת כוח אדם תקשורתי. חיזוק מערכות התכנון והמעקב. שיפור איכות הביצועים של התנועה. מוכנות למצבי אסון ומשבר. פיתוח מנגנוני בקרה וחשבונאות.

