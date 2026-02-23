אופס: נתניהו פלט את התאריך בו ארה"ב תתקוף באיראן?

האם ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בטעות את התזמון למערכה מול איראן? המשפט המסתורי בנאום בכנסת שמעורר סערה ומרמז על דרמה ביטחונית קרבה

במהלך דיון "40 חתימות" שנערך הערב (שני) במליאת הכנסת, נשא ראש הממשלה בנימין נתניהו נאום לוחמני שעסק ברובו באיום האיראני ובלכידות הלאומית. אלא שמשפט אחד בסיום דבריו הצליח להקפיץ את הפרשנים הפוליטיים והביטחוניים, וככל הנראה סיפק רמז עבה ללוח הזמנים המתוכנן של המערכה הצבאית.

הקשר ההיסטורי והתזמון המבצעי

נתניהו, שידוע בחיבתו להקבלות היסטוריות בין המקורות למציאות הביטחונית, חתם את נאומו במילים: "ערב חג הפורים, נעמוד יחד - ובעזרת השם נבטיח את נצח ישראל".

האזכור המפורש של חג הפורים, שיחול בעוד כשלושה שבועות, אינו נראה מקרי. במערכת הפוליטית מעריכים כי ראש הממשלה רומז לכך שהפעולה הצבאית המדוברת – בין אם ישראלית ובין אם בהובלה אמריקנית – עשויה להתרחש סביב מועד החג, המציין את הצלת העם היהודי מידי הצורר הפרסי.

דריכות שיא לקראת חודש מרץ

המשפט של נתניהו מצטרף לדיווחים האחרונים על ריכוז כוחות אמריקני חסר תקדים במזרח התיכון ועל קריסת המגעים הדיפלומטיים מול טהראן. העובדה שראש הממשלה בחר לציין תאריך יעד דתי-לאומי בנאום רשמי בכנסת, מתפרשת כניסיון להכין את הציבור לימים גורליים שיחולו במהלך חודש מרץ.

המסר לאיראן ולארה"ב

מעבר לרמז על התזמון, נתניהו ביקש להדגיש את נושא האחדות, ככל הנראה כמענה לנאומו של ראש האופוזיציה לפיד מוקדם יותר בוושינגטון. בהצהרה על כך ש"נעמוד יחד", הבהיר נתניהו כי ישראל ערוכה למערכה רב-זירתית שתחייב גיבוי ציבורי נרחב.