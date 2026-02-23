יעקב ברדוגו רותח מזעם: "יאללה לך הביתה!"

המגישה אילה חסון חשפה היום (שני) כי הפצ"ר החדש, איתי אופיר, הודיע כעת לסנגורים של לוחמי כוח -100, שהוא זקוק לעוד חודש כדי להחליט מה לעשות עם התיק של הלוחמים.

המגיש ‏יעקב ברדוגו התייחס לדברים ובראיון ברדיו 'גלי ישראל', הוא תקף את הפצ"ר: "יאללה לך הביתה! שקרנים ונוכלים, לקחתם בפצ"ריה את החיילים האלה, את הילדים שלנו, את חיילי כוח 100 - וזרקתם אותם לכלא, הרסתם את המשפחות שלהם עם ילדים קטנים, ואתה הולך לדון עוד חודש? אם הוא לא יבטל את התיקים צריך לצור על הפצ"ר החדש, על אייל זמיר, ועל ישראל כץ".

נזכיר כי חסון כתבה: "‏בפרשת הפצ״רית הם דורשים לסיים מהר מהר, את החקירה, להעביר דחוף לפרקליטות. ‏ובניגוד מוחלט, דווקא לפצ״ר החדש האלוף אופיר יש זמן. הודיע כעת לסנגורים של לוחמי כוח -100, שהוא זקוק לעוד חודש כדי להחליט מה לעשות עם התיק של הלוחמים, מי הם לוחמי כוח 100 לעומת הפצ"רית שעדיין עונדת דרגות של אלופה בצה״ל".



