תחנת חשמל ניידת תוקם בקריית ארבע-חברון

על פי התוכנית, שסוכמה במסגרת ביקור של השר אלי כהן עם ראש המועצה, ישראל ברמסון, תוקם במועצה תחנת החשמל שעתידה לשפר את הספק החשמל זאת בנוסף לפרויקטים של אנרגיה סולארית

שר האנרגיה אלי כהן וראש מועצת קריית ארבע חברון ישראל ברמסון יקדמו פרויקטים לשיפור תשתיות החשמל והמים בשכונות המתפתחות במועצה.

במסגרת ביקור עבודה של השר, אלי כהן עם ראש המועצה ישראל ברמסון התקבלו החלטות לחיבורי מים וחשמל בשכונות המתפתחות, הכוללים: פתרונות מיידיים לעומסי החשמל, ופרויקטים חדשניים של אנרגיה סולארית ואגירה לשיפור איכות חייהם של תושבי קריית ארבע חברון.

בביקור לקחו חלק גם נציגי חברת חשמל, רשות המים ומקורות שקיימו טקס הנחת אבן פינה לתחנת חשמל ניידת. התחנה עתידה לתת מענה בהגברת הספק החשמל. הצפי הוא לעוד כחודש.

צילום: דוברות משרד האנרגיה

שר האנרגיה אלי כהן: "הפרויקטים שאנו מקדמים הם צעד חשוב לשיפור אספקת החשמל והמים של תושבי קריית ארבע חברון. אנחנו מקדמים ריבונות הלכה למעשה, מחזקים את התשתיות בהתיישבות ומעמיקים את אחיזתנו בחבלי אבותינו. אני מודה לראש המועצה ישראל ברמסון על שיתוף הפעולה, יחד נמשיך לפעול למען ההתיישבות.״

ראש מועצת קריית ארבע חברון ישראל ברמסון: ״כשיש חיבור בין הנהגה מקומית לממשלה – רואים תוצאות בשטח! ביקורו של שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן היה הרבה יותר מסיור – הוא היה צעד משמעותי קדימה לעתיד התשתיות של הרשות והמרחב כולו. אנחנו ממשיכים לעבוד בשבילכם – בשטח, במשרדי הממשלה ובכל מקום שבו צריך, כדי להבטיח שעיר האבות תמשיך לצמוח ולהתחזק.״