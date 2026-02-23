תרחיש קיצון בישראל: מאות מאושפזים בבית חולים תת קרקעי

בית החולים אסותא התייחס היום (שני) להכנות בשל המתיחות הביטחונית, ומסר כי באסותא רמת החייל נענו לבקשת הבריאות, ובימים האחרונים הוקם בית חולים תת קרקעי חדש בתל אביב שיכול לאכלס כ-200 מיטות אשפוז.

בליווי משרד הביטחון, משרד הבריאות ופיקוד העורף, מדובר בתשתית לאומית של מדינת ישראל לטווח ארוך. בעת חירום, בית החולים התת קרקעי החדש בתל אביב יקלוט מטופלים לאישפוז מבתי חולים ציבוריים, שאינם ממוגנים דיו.

בנוסף, באסותא רמת החייל קיים מערך תומך ומערך חדרי ניתוח שלם ממוגן מעל הקרקע – ובעבר, בעת מבצע עם כלביא, בתי חולים גדולים העבירו מטופלים לניתוחים ארוכים ומורכבים בו, ובמידת הצורך, בעת חירום, כך גם יהיה צפוי הפעם.

גידי לשץ, מנכ״ל אסותא מרכזים רפואיים: "שמירה על רצף טיפולי כחלק ממערך החירום של מערכת הבריאות - הוא משימה לאומית, וחלק מהייעוד שלנו ואנו גאים לקחת חלק במימושה".