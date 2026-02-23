יאיר לפיד: "אני ונתניהו נשים את המחלוקות בצד למען עם ישראל"

ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, בהצהרה דרמטית: "ראש הממשלה נתניהו ואני נשים בצד את חילוקי הדעות שלנו למען הגנת המדינה, למען הגנת עם ישראל"

על רקע המתיחות הביטחונית הגוברת והאיומים המפורשים מצד המשטר בטהראן, ראש האופוזיציה יאיר לפיד נשא נאום נחרץ בפני שדולת איפא"ק (AIPAC) המתכנסת בוושינגטון. בדבריו ביקש לפיד לשדר לעולם, ובעיקר לאיראן, כי בכל הנוגע להגנת המדינה – אין קואליציה ואופוזיציה.

חזית אחת מול המשטר האיראני

לפיד פתח את דבריו במסר ישיר המיועד לאוזני ההנהגה האיראנית: "אני שולח מסר ברור למשטר האיראני – ישראל תעמוד מאוחדת. לא יהיו בינינו חילוקי דעות במהלך מלחמה עם איראן". דבריו הגיעו על רקע הניסיונות של ציר הרשע לנצל את המחלוקות הפנימיות בישראל כנקודת תורפה.

אחדות פוליטית למען הביטחון

בהמשך נאומו, התייחס לפיד ליחסיו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והבהיר כי העימותים הפוליטיים ייעצרו בקו החזית. "ראש הממשלה נתניהו ואני נשים בצד את חילוקי הדעות שלנו למען הגנת המדינה, למען הגנת עם ישראל", הצהיר ראש האופוזיציה לקול תשואות הקהל בוושינגטון.

לפיד חתם את דבריו בחיזוק לכוחות הביטחון ובקריאה לאחדות לאומית רחבה: "כל ישראל תתאחד מאחורי חיילינו וטייסינו".